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12:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев принял решение оставить ажурные металлоконструкции нижегородских пакгаузов на Стрелке

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял решение оставить ажурные металлоконструкции пакгаузов на Стрелке. Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе правительства региона 28 июня 2017 года.

По словам Шанцева, ранее ему импонировал вариант с переносом металлических конструкции на территорию Нижегородской ярмарки, однако другие специалисты предложили сохранить их на прежнем месте, и их мнение было учтено.

«Независимая экспертная комиссия, которую я создал из числа наиболее авторитетных и уважаемых специалистов, детально проанализировала ситуацию. Руководствуясь их рекомендациями, принято решение оставить ажурные конструкции на Стрелке», — заявил Валерий Шанцев.

Губернатор отметил, что утверждение данного решения планируется на ближайшем заседании градостроительного совета.

Напомним, что в конце декабря 2016 года металлические конструкции пакгаузов были поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия. В мае 2017 года региональная прокуратура внесла представление руководителю УГООКН НО Владимиру Хохлову о незаконности задержки оглашения решения о статусе пакгаузов на Стрелке. В 2016 году стало известно, что обнаруженные металлические ажурные конструкции в пакгаузах являются частями павильонов Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение. В июне 2017 года экспертная комиссия по пакгаузам большинством голосов высказалась за сохранение объектов на прежнем месте.

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