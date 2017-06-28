Валерий Шанцев принял решение оставить ажурные металлоконструкции нижегородских пакгаузов на Стрелке

По словам Шанцева, ранее ему импонировал вариант с переносом металлических конструкции на территорию Нижегородской ярмарки, однако другие специалисты предложили сохранить их на прежнем месте, и их мнение было учтено.

«Независимая экспертная комиссия, которую я создал из числа наиболее авторитетных и уважаемых специалистов, детально проанализировала ситуацию. Руководствуясь их рекомендациями, принято решение оставить ажурные конструкции на Стрелке», — заявил Валерий Шанцев.

Губернатор отметил, что утверждение данного решения планируется на ближайшем заседании градостроительного совета.

Напомним, что в конце декабря 2016 года металлические конструкции пакгаузов были поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия. В мае 2017 года региональная прокуратура внесла представление руководителю УГООКН НО Владимиру Хохлову о незаконности задержки оглашения решения о статусе пакгаузов на Стрелке. В 2016 году стало известно, что обнаруженные металлические ажурные конструкции в пакгаузах являются частями павильонов Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно.

Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение. В июне 2017 года экспертная комиссия по пакгаузам большинством голосов высказалась за сохранение объектов на прежнем месте.