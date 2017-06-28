Мэр Омска Двораковский принял отставку Тиля

Анатолий Тиль подал прошение об отставке спустя несколько дней после того, как в Куйбышевском райсуде Омска начались прения сторон по уголовному делу в отношении экс-главного архитектора города. Тилю вменяют три эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, Анатолий Тиль без торгов предоставил ООО «Фармакон», ООО «Агроинновация» и ООО «Торговый дом «Лига» земельные участки для строительства на невыгодных для муниципалитета условиях. Ущерб, причиненный бюджету, оценивается в 14 млн рублей.

В мае 2015 года по ходатайству Следственного управления Следственного комитета России по Омской области Куйбышевский райсуд отстранил Анатолия Тиля от занимаемой должности.