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12:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Буздякском районе — новый глава администрации

УФА, 28 июн 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня состоялось заседание Совета муниципального района Буздякский район IV созыва, в работе которого также приняли участие главы администраций сельских поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений.

Источник: Башинформ

На рассмотрение депутатов был вынесен вопрос назначения главы администрации Буздякского района.

Председатель конкурсной комиссии, начальник Управления по вопросам государственной службы и кадровой политике Администрации главы РБ Рустем Хайдаров сообщил, что на должность главы района претендовали пять кандидатов.

«Конкурсная комиссии приняла решение о представлении на рассмотрение депутатов к назначению главы администрации две кандидатуры: заместителя главы администрации Буздякского района по экономическому развитию и финансам Азата Арсланова и главы СП Канлы-Туркеевский сельсовет Гали Шагалиева», — сказал он, ознакомив участников заседания с биографией каждого кандидата.

По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Азата Арсланова, назначив его главой администрации муниципального района Буздякский район РБ по контракту на четырехлетний период.

Согласно федеральному и республиканскому законодательству, Уставу муниципального района состоялось подписание контракта между председателем районного Совета Айратом Хазиевым и главой администрации муниципального района Азатом Арслановым, сообщили в редакции газеты «Буздякские новости».

Арсланов Азат Маратович родился 28 марта 1983 года в деревне Сабаево Буздякского района, трудовую деятельность начал в июле 2005 года после окончания Башкирского государственного аграрного университета главным экономистом в ОАО «Буздякмолагропром». В январе 2006 года переведен в администрацию муниципального района Буздякский район главным экономистом по промышленности. В феврале 2008 года назначен директором муниципального учреждения «Буздякский информационно-консультационный центр».

С января по ноябрь 2008 года прошел профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан» по программе «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования». В 2009 году побывал на стажировке в Финляндии и Германии.

В октябре 2011 года назначен на муниципальную должность заместителя главы администрации Буздякского района по экономическому развитию и финансам.

Женат, имеет сына.

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