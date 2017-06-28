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12:31 (мск), источник: РИА Крым

Госсовет РК увеличил доходы и расходы бюджета Республики на 2017 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости (Крым). Государственный Совет РК утвердил увеличение доходной и расходной частей бюджета Республики Крым на 2017 год. Соответствующее решение принято на очередном заседании крымского парламента в среду.

Источник: РИА "Новости"

Представляя проект закона, министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что увеличение расходной и доходной части осуществляется «за счет целевых средств из федерального бюджета, увеличения расходов регионального бюджета на 2017 год за счет увеличения доходной части бюджета и перераспределения бюджетных средств между разделами, подразделами и целевыми статьями».

«Законопроектом мы планируем увеличить доходы на 2 млрд 963 млн, за счет увеличения налоговых и неналоговых (поступлений — ред.) — 1 млрд 903 млн — и увеличения объема целевых средств из федерального бюджета — 1 млрд 33 млн рублей», — пояснила она.

Глава Минфина отметила, что расходную часть бюджета планируется увеличить на 2 млрд 963,5 млн рублей «за счет увеличения доходной части бюджета на 1 млрд 930 млн рублей и за счет увеличения объема субсидий из федерального бюджета 1 млрд 33 млн рублей в соответствии с принятыми Правительством Российской Федерации норматиивно-правовыми актами».

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