Госсовет РК увеличил доходы и расходы бюджета Республики на 2017 год

Представляя проект закона, министр финансов РК Ирина Кивико отметила, что увеличение расходной и доходной части осуществляется «за счет целевых средств из федерального бюджета, увеличения расходов регионального бюджета на 2017 год за счет увеличения доходной части бюджета и перераспределения бюджетных средств между разделами, подразделами и целевыми статьями».

«Законопроектом мы планируем увеличить доходы на 2 млрд 963 млн, за счет увеличения налоговых и неналоговых (поступлений — ред.) — 1 млрд 903 млн — и увеличения объема целевых средств из федерального бюджета — 1 млрд 33 млн рублей», — пояснила она.