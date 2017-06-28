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12:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Вирус Petya: хакерская атака по Украине остановлена — Кабмин

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Масштабная хакерская атака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, была остановлена. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением потерянных данных», — говорится в сообщении на правительственном портале.

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Представители власти также заверили, что все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, сейчас работают в штатном режиме.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18.00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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