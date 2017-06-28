Вирус Petya: хакерская атака по Украине остановлена — Кабмин
КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Масштабная хакерская атака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, была остановлена. Об этом сообщает
КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Масштабная хакерская атака на корпоративные сети и сети органов власти, которая произошла 27 июня, была остановлена. Об этом сообщает
«Ситуация под полным контролем специалистов по кибербезопасности. Сейчас они работают над восстановлением потерянных данных», — говорится в сообщении на правительственном портале.
Представители власти также заверили, что все стратегические предприятия, в том числе предприятия по обеспечению безопасности государства, сейчас работают в штатном режиме.
Глобальная атака
Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании
По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.