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13:34 (мск), источник: Практика

В России появится звание Почетный гражданин страны

Законопроект о введении звания Почетного гражданина страны разработает сенатор Вячеслав Тимченко.

Источник: Reuters

В России необходимо ввести федеральное звание Почетный гражданин России. Об этом заявил сенатор Вячеслав Тимченко. Он планирует разработать соответствующий законопроект и в дальнейшем создать общероссийский институт почетных граждан, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, в большинстве регионов и городах России уже существуют законы о присвоении звания почетного гражданина субъекта Федерации, но на федеральном уровне такого закона еще нет.

Как заявил Тимченко, звание Почетный гражданин России будет аналогично званию Герой России за гражданский подвиг во имя страны. Обычно звание почетный гражданин присваивают деятелям науки и культуры, учителям, медикам, бизнесменам и политикам, внесшим вклад в развитие региона.

Тимченко предполагает, что присваивать звание Почетный гражданин РФ будет Федеральное Собрание, то есть Госдума и Совет Федерации смогут совместно принимать решение и награждать россиян соответствующими знаками отличия.

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