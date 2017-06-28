Сергей Левченко вступился за Корпорацию развития перед депутатами ЗС Иркутской области

Предыдущая команда правительства Иркутская области не расходовала средства Корпорации развития региона, пока инвестиционная политика России двигалась в перед. Такое заявление сделал губернатор Приангарья Сергей Левченко сегодня, 28 июня, в ходе отчета о работе правительства области в 2016 году на 52-й сессии ЗС. Депутат Александр Балабанов предложил главе региона отозвать 2 млрд бюджетных средств из КРИО и вернуть их только тогда, когда у Корпорации будут реальные инвестиционные проекты. Сергей Левченко вступился за КРИО перед депутатами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«КРИО была создана достаточно давно, и никакого положения о расходования не было. И до прихода нашей команды израсходовано не было. Наверное, не очень и хотели. За эти три года инвестиционная политика России ушла довольно далеко. Мы, действительно, уделяем внимание “огурцам-помидорам”, но это быстрая отдача денег и импортозамещение. 500 млн рублей оттуда мы выделили на строительство и организацию Диагностического центра в Братске, деньги от которого также будут отданы. Тем более мы первыми создали региональный фонд развития промышленности, в котором 500 млн наших средств и 1,5 млрд федеральных. Это полезное дело, и мы можем потратить эти средства на развитие промышленности», — сказал губернатор.

Напомним, КРИО с момента своего создания до 1 октября 2016 года получила 404 млн рублей чистой прибыли. Эта сумма составляет 21,3% от объема уставного капитала (1,9 млрд рублей). В заключении КСП сказано, что при уровне инфляции в 29,4% (за тот же период времени) деньги, предоставленные КРИО, теряют свою покупательскую способность.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, впервые результаты работы, трудности и планы на будущее акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО) депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили на заседании комитета по собственности и экономической политике 29 июня 2016 года. Организация была создана в 2013 году для привлечения инвестиций в регион, но работа КРИО не была регламентирована, в течение трех лет в корпорации сменилось шесть руководителей.