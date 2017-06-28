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14:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко вступился за Корпорацию развития перед депутатами ЗС Иркутской области

По словам губернатора региона, проблема Корпорации развития в том, что деньги «просто лежали на счетах» в течение трех лет.

Предыдущая команда правительства Иркутская области не расходовала средства Корпорации развития региона, пока инвестиционная политика России двигалась в перед. Такое заявление сделал губернатор Приангарья Сергей Левченко сегодня, 28 июня, в ходе отчета о работе правительства области в 2016 году на 52-й сессии ЗС. Депутат Александр Балабанов предложил главе региона отозвать 2 млрд бюджетных средств из КРИО и вернуть их только тогда, когда у Корпорации будут реальные инвестиционные проекты. Сергей Левченко вступился за КРИО перед депутатами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«КРИО была создана достаточно давно, и никакого положения о расходования не было. И до прихода нашей команды израсходовано не было. Наверное, не очень и хотели. За эти три года инвестиционная политика России ушла довольно далеко. Мы, действительно, уделяем внимание “огурцам-помидорам”, но это быстрая отдача денег и импортозамещение. 500 млн рублей оттуда мы выделили на строительство и организацию Диагностического центра в Братске, деньги от которого также будут отданы. Тем более мы первыми создали региональный фонд развития промышленности, в котором 500 млн наших средств и 1,5 млрд федеральных. Это полезное дело, и мы можем потратить эти средства на развитие промышленности», — сказал губернатор.

Напомним, КРИО с момента своего создания до 1 октября 2016 года получила 404 млн рублей чистой прибыли. Эта сумма составляет 21,3% от объема уставного капитала (1,9 млрд рублей). В заключении КСП сказано, что при уровне инфляции в 29,4% (за тот же период времени) деньги, предоставленные КРИО, теряют свою покупательскую способность.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, впервые результаты работы, трудности и планы на будущее акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО) депутаты Заксобрания Иркутской области обсудили на заседании комитета по собственности и экономической политике 29 июня 2016 года. Организация была создана в 2013 году для привлечения инвестиций в регион, но работа КРИО не была регламентирована, в течение трех лет в корпорации сменилось шесть руководителей.

КРИО была создана достаточно давно, и никакого положения о расходования не было. И до прихода нашей команды израсходовано не было. Наверное, не очень и хотели. За эти три года инвестиционная политика России ушла довольно далеко.
Сергей Левченко

Изначально КРИО не была встроена в регламент работы органов государственной власти. Корпорация самостоятельно не может принимать решения по инвестпроектам, она лишь должна подготовить предварительное заключение для уполномоченного органа — министерства экономического развития Приангарья.

Спикер Заксобрания региона Сергей Брилка заметил, что депутаты ЗС вынесли данный вопрос на обсуждение, поскольку за три года с момента создания Корпорации не было реализовано ни одного проекта. При этом на работу КРИО из областного бюджета было выделено почти 2 млрд рублей.

По итогам обсуждения члены комитета поручили корпорации сформировать перечень вопросов, которые необходимо решить, чтобы механизмы поддержки инвесторов начали действовать.

Доклад о деятельности акционерного общества депутаты областного парламента заслушали 30 июня 2016 года, на 40-й сессии. Документ горячо обсуждался депутатами, а заместитель гендиректора Корпорации развития Иркутской области Анатолий Коляда не смог ответить на большую часть заданных народными избранниками вопросов, ссылаясь на недолгое нахождение в должности. Парламентарии признали работу организации неудовлетворительной, а депутат Олег Кузнецов даже предложил руководству корпорации не выписывать себе зарплату до сентября.

Спикер Заксобрания Сергей Брилка выступил с предложением дать КРИО два месяца на предоставление отчета о проделанной работе и о планируемых к реализации инвестиционных проектов. По общему мнению депутатов областного парламента, доходы от депозитов корпорации, на которые делался упор в докладе, нельзя признать заслугой организации.

Кроме того, директор Корпорации развития Иркутской области (КРИО) Владимир Перетолчин написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Антон Логашов на 42-й внеочередной сессии Законодательного собрания Приангарья 5 октября. Владимир Перетолчин в очередной раз проигнорировал сессию регионального парламента, на которую он вызывался, чтобы дать депутатам отчет о работе КРИО. Также Антон Логашов согласился взять на себя ответственность за связь министерства экономического развития региона с корпорацией.

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