Минобороны опровергло данные о пленении российского военного под Луганском

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», — говорится в релизе.

Согласно сообщению, на второй странице военного билета Агеева «имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года».

«В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых “разоблачений”», — подчеркивается в сообщении.