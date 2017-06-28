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12:43 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опровергло данные о пленении российского военного под Луганском

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Минобороны РФ в среду опровергло сообщения СМИ о захвате украинскими силовиками «российского военного» Виктора Агеева в Луганской области: по заявлению ведомства, Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

Источник: РИА Новости

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов», — говорится в релизе.

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Согласно сообщению, на второй странице военного билета Агеева «имеется запись, что он уволен в запас в мае 2016 года».

«В военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в ВС РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать. Именно по этой причине украинские пропагандисты не стали публиковать фотографии других страниц военного билета, а в очередной раз использовали дилетантов из британской BBC для распространения фейковых “разоблачений”», — подчеркивается в сообщении.

При этом о нынешнем местонахождении Агеева в пресс-релизе ничего не сообщается.

Комментарии
25
Amidous Ivanov
ваше обезьянничание господин аб только в очередной раз подчёркивает ангажированность ваших комментов,ведь ясно сказано в статье что это был срочник который закончил службу в в.с.и был уволен.
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А Б
Одна из функций МО РФ, равно как и многих других государственных ведомств - опровергать и отрицать какие-либо свершившиеся факты. Особенно легко это можно сделать различным военизированным организациям, в которых приказы об увольнении могут быть подписаны задним числом. Вот и получается, что как только ведомство узнает, что с его сотрудником что-то случилось, издаётся приказ о том, что он был уволен ещё год назад.
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алексей смирнов
Не кто и не ожидал другого ответа от МО России,они заняли тактику полного отрицания,хотя всем давно все понятно,кто воюет за эти банановые Республики, чья там техника и оружие.
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