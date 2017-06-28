Назаров снимает режим ЧС из-за паводка в регионе

Сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров принял участие в заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в СФО Сергее Меняйло, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи.

Согласно подведенным итогам, от паводка в этом году пострадало 10 районов Омской области. Первая волна пришлась на апрель, вторая — на середину мая.

Во время подготовки к половодью спасатели прорыли 25 каналов общей протяженностью более 40 км, откачали свыше 1,5 млн кубов талых вод, оборудовали пять котлованов-накопителей.

На сегодняшний день уровень воды в Иртыше и Ишиме продолжает снижаться. По данным облправительства на среду, 28 июня, в зоне подтопления остаётся 4 населенных пункта и 79 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе.

Режим чрезвычайной ситуации по паводку был введен в Омской области 17 мая. Теперь же, как отметил Виктор Назаров, обстановка стабилизировалась, и вопрос этот режим будет отменен. Вопрос о снятии режима готовности к ЧС вынесен сегодня на заседание регионального кабинета министров.