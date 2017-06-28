В Раде предлагают изменить Конституцию, ограничив полномочия президента

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил народный депутат, председатель политсовета «Украинского объединения патриотов — УКРОП» Тарас Батенко.

«По действующему Основному закону мы живем уже более 20 лет. За это время коренным образом изменились и мы, и Украина. Конституция же остается неизменной. Лишь время от времени в нее вносят косметические правки, чтобы прикрыть политические договоренности власти и ее стремление и дальше грабить страну и наш народ», — подчеркнул политик.

По словам нардепа, необходимо начать глубокий и всеобъемлющий конституционный процесс с участием более широкого круга экспертов, патриотических политиков и общественных активистов. Его результатом должен стать новый Основной закон, который должен создать украинский народ в своих собственных интересах.

«Только так мы сможем получить документ, который будет гарантировать свободу, достоинство и права человека», — считает Тарас Батенко.

Политик также подчеркнул, что УКРОП выступает за преобразование Украины в парламентскую республику с сильным местным самоуправлением и ограниченными полномочиями президента. Пока Основной закон не будет изменен, патриотическая часть общества должен делать все для защиты конституционных прав и свобод граждан и контролировать, как власть исполняет обязанностей, возложенных на нее Основным законом.