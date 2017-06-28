Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
После трагедии с сыном мама борется за вакцинацию
Кремль высказался о ситуации вокруг мемориальной доске Сталину
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
9В Китае сошли два оползня
14:28 (мск), источник: УНИАН

В Раде предлагают изменить Конституцию, ограничив полномочия президента

Основной закон, по которому сейчас живет Украина, требует изменений, поскольку не соответствует запросам и намерениям общества, которые претерпели кардинальные изменения после Революции достоинства.

Источник: УНИАН

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил народный депутат, председатель политсовета «Украинского объединения патриотов — УКРОП» Тарас Батенко.

«По действующему Основному закону мы живем уже более 20 лет. За это время коренным образом изменились и мы, и Украина. Конституция же остается неизменной. Лишь время от времени в нее вносят косметические правки, чтобы прикрыть политические договоренности власти и ее стремление и дальше грабить страну и наш народ», — подчеркнул политик.

По словам нардепа, необходимо начать глубокий и всеобъемлющий конституционный процесс с участием более широкого круга экспертов, патриотических политиков и общественных активистов. Его результатом должен стать новый Основной закон, который должен создать украинский народ в своих собственных интересах.

«Только так мы сможем получить документ, который будет гарантировать свободу, достоинство и права человека», — считает Тарас Батенко.

Политик также подчеркнул, что УКРОП выступает за преобразование Украины в парламентскую республику с сильным местным самоуправлением и ограниченными полномочиями президента. Пока Основной закон не будет изменен, патриотическая часть общества должен делать все для защиты конституционных прав и свобод граждан и контролировать, как власть исполняет обязанностей, возложенных на нее Основным законом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Житомире возложение цветов по случаю Дня Конституции прошло в новом просветительском формате - горсовет
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь