Экс-министр окружающей среды Валериу Мунтяну может стать заместителем столичного мэра

Кандидатов в замы выбрал сам градоначальник, который может подписывать документы, находясь под домашним арестом.

Также мэр созвал на 30 июня внеочередное заседание муниципального совета.

В повестке — перечисление денег на возобновление работы свалки в Цынцэренах и пересмотр тарифов на вывоз бытовых отходов. А еще — освобождение от должности секретаря совета Валерия Диденку. Он тоже находится под домашним арестом по обвинению в коррупции.

Местные избранники обсудят также вопрос ликвидации последствий апрельских снегопадов.