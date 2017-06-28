Экс-министр окружающей среды Валериу Мунтяну может стать заместителем столичного мэра
Главу столичного управления здравоохранения Михая Молдовану и бывшего министра окружающей среды Валериу Мунтяну могут назначить заместителями столичного мэра.
Главу столичного управления здравоохранения Михая Молдовану и бывшего министра окружающей среды Валериу Мунтяну могут назначить заместителями столичного мэра.
Кандидатов в замы выбрал сам градоначальник, который может подписывать документы, находясь под домашним арестом.
Также мэр созвал на 30 июня внеочередное заседание муниципального совета.
В повестке — перечисление денег на возобновление работы свалки в Цынцэренах и пересмотр тарифов на вывоз бытовых отходов. А еще — освобождение от должности секретаря совета Валерия Диденку. Он тоже находится под домашним арестом по обвинению в коррупции.
Местные избранники обсудят также вопрос ликвидации последствий апрельских снегопадов.