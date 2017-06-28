Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Растительный белок защищает от ранней менопаузы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
Папа прославился в соцсетях благодаря необычным фото с дочкой
Открылись делали крупной сделки сына миллиардера Керимова
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
9В Китае сошли два оползня
13:23 (мск), источник: РИА Новости

ВМФ будет строить новый авианосец

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. ВМФ России запланировал строительство нового авианосца, сообщил журналистам в среду заместитель главкома по вооружению Виктор Бурсук.

«ВМФ будет строить авианосец. Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — сказал Бурсук на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

В настоящий момент в ВМФ РФ есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас готовится пройти ремонт с модернизацией.

Комментарии
4
Сергей Костенко
Знайка, давай - об агрессивных намерениях России заряжай...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
максим !!!
Граждане РФ пора еще пуще прежнего затягивать пояса - защита интересов кооператива Озеро требует очередных миллиардов
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Странно, что ВМФ ещё не начинает снова изобретать велосипеды. Но это не самое главное. Гораздо интереснее другое - ВВП ранее неоднократно заявлял о том, что авианосцы это оружие наступления, а РФ ни на кого войной идти не собирается. В связи с этим возникает один весьма важные вопрос - когда и в связи с чем РФ поменяла свою стратегию? Или всё гораздо проще - авианосцы из оружия наступления вдруг превратились в оборонительное.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп, разговаривая с премьером Ирландии, отвлекся на журналистку
В Москве посетитель ресторана впервые расплатился биткоинами
Трамп, разговаривая с премьером Ирландии, отвлекся на журналистку
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
Глава Минфина посулил россиянам рост реальных доходов в 2017
Психолог: Сборная Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь