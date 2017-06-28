ВМФ будет строить новый авианосец

«ВМФ будет строить авианосец. Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — сказал Бурсук на Международном военно-морском салоне в Петербурге.

В настоящий момент в ВМФ РФ есть только один авианосец — сданный в 1991 году тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который сейчас готовится пройти ремонт с модернизацией.