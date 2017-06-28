Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Студент новосибирского госуниверситета умер после экзамена
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
Названа дата наступления глобальной аномальной жары
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
СМИ: актриса Наталья Бондарчук отчитала Марию Максакову
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит в купальнике (фото)
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
13:20 (мск), источник: Om1.ru

Мэр Омска объяснил, почему уволился главный архитектор Тиль

Как и предполагалось, главный архитектор города подал в отставку накануне оглашения приговора по его уголовному делу. На днях Центральный районный суд вынесет свой вердикт.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Омска Вячеслав Двораковский прокомментировал громкую отставку главного архитектора города Анатолия Тиля, уволившегося сегодня, 28 июня 2017 года, по собственному желанию.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Сегодня принята отставка Тиля. Он уволился по собственному желанию. Мы ожидали решения суда, но он пришел и написал заявление. Это для него было самым актуальным решением.

Напомним, об отставке Тиля стало известно несколько часов назад. Чиновник вот уже два года не ходит на работу, так как 28 мая 2015 он был отстранен от занимаемой должности из-за возбуждения уголовного дела. Тиль обвиняется в «Превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при предоставлении земельных участков под застройку коммерческим формам без торгов.

В 2013 и 2014 годах департамент выделил двум компаниям: ООО «УНО» и ООО «ВЕГА», сразу 7 земельных участков на берегу Иртыша, находящихся на улице Суворова. По документам компании собирались строить санатории-профилактории, но реально земли были получены под строительство коттеджей.

При этом известно, что компанию «УНО» возглавляла на тот момент Елена Вьюхина -дочь бывшего начальника управления ФСБ по Омской области, генерала Виктора Миронова. Она является вдовой известного хоккеиста, бывшего вратаря «Авангарда» Александра Вьюхина, погибшего в авиакатастрофе под Ярославлем.

По версии следствия, в результате действий Тиля бюджет города недополучил 18 миллионов рублей. Дело архитектора рассматривается Центральным районным судом Омска. на днях будет вынесен приговор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Бывшего вице-мэра Омска Потапова и экс-министра Соболева оправдали за отсутствием состава преступления
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
«Газпром» может полностью покинуть Турцию уже в этом году
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
Глава Минфина посулил россиянам рост реальных доходов в 2017
Психолог: Сборная Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь