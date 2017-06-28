Мэр Омска объяснил, почему уволился главный архитектор Тиль

Мэр Омска Вячеслав Двораковский прокомментировал громкую отставку главного архитектора города Анатолия Тиля, уволившегося сегодня, 28 июня 2017 года, по собственному желанию.

Вячеслав Двораковский, мэр города Омска:

— Сегодня принята отставка Тиля. Он уволился по собственному желанию. Мы ожидали решения суда, но он пришел и написал заявление. Это для него было самым актуальным решением.

Напомним, об отставке Тиля стало известно несколько часов назад. Чиновник вот уже два года не ходит на работу, так как 28 мая 2015 он был отстранен от занимаемой должности из-за возбуждения уголовного дела. Тиль обвиняется в «Превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при предоставлении земельных участков под застройку коммерческим формам без торгов.

В 2013 и 2014 годах департамент выделил двум компаниям: ООО «УНО» и ООО «ВЕГА», сразу 7 земельных участков на берегу Иртыша, находящихся на улице Суворова. По документам компании собирались строить санатории-профилактории, но реально земли были получены под строительство коттеджей.

При этом известно, что компанию «УНО» возглавляла на тот момент Елена Вьюхина -дочь бывшего начальника управления ФСБ по Омской области, генерала Виктора Миронова. Она является вдовой известного хоккеиста, бывшего вратаря «Авангарда» Александра Вьюхина, погибшего в авиакатастрофе под Ярославлем.

По версии следствия, в результате действий Тиля бюджет города недополучил 18 миллионов рублей. Дело архитектора рассматривается Центральным районным судом Омска. на днях будет вынесен приговор.