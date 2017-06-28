Воронежский губернатор назвал соглашение с Венето стратегическим

Источник: РИА Новости

Гордеев и президент Венето Лука Дзайа подписали во вторник протокол намерений о дружбе и сотрудничестве между двумя регионами, который будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на очередной пятилетний срок, если ни одна из сторон не захочет прекратить его действие. «Это соглашение носит стратегический рамочный характер, подчеркивая тот факт, что мы выходим на долгосрочные отношения в сфере торговли, экономики, инвестиций и в научно-образовательном направлении», — сказал Гордеев в интервью РИА Новости. «Мы видим, что у наших итальянских партнеров уже имеется понимание относительно того, что представляет собой наша область и какие перспективы она открывает перед потенциальными инвесторами. Нас тоже заинтересовала структура региональной экономики Венето, а также тот факт, что руководство этой области занимает активную позицию, в том числе, и на политическом уровне в том, что касается проблемы отмены антироссийских санкций», — подчеркнул губернатор.

Область уже имеет хороший опыт отношений с итальянскими предпринимателями, в частности, в связи с реализацией проекта на базе «Воронежского шинного завода», который с 2012 входит в состав совместного предприятия компании Pirelli и государственной корпорации «Ростех».