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13:53 (мск), источник: Вести - Самара

Новый начальник ГУ МВД по Самарской области приступает к исполнению обязанностей

Новый начальник регионального управления МВД сегодня приступает к исполнению обязанностей.

28 июня прошла встреча в резиденции главы региона, во время которой заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов официально представил Александра Винникова Николаю Меркушкину.

В течении двух лет генерал-майор работал в Магаданской области, а до того как возглавить управление хорошо зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге, где 20 лет назад начал карьеру.

Сейчас перед Александром Винниковым стоит ответственная задача — большая подготовительная работа и обеспечение безопасности непосредственно во время чемпионата мира по футболу в Самаре.

Руководство МВД России одобряет планы области по развитию системы «Безопасный город».

Николай Меркушкин также отметил ещё несколько важных аспектов — недопустимость оборота контрафактного алкоголя недопустим на территории региона, как и любых проявлений теневого бизнеса.

Исходя из беседы, следует, что шансы сработаться будут только у честных предпринимателей. К контролю по-прежнему планируется привлекать общественников.

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