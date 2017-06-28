Новый начальник ГУ МВД по Самарской области приступает к исполнению обязанностей

28 июня прошла встреча в резиденции главы региона, во время которой заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов официально представил Александра Винникова Николаю Меркушкину.

В течении двух лет генерал-майор работал в Магаданской области, а до того как возглавить управление хорошо зарекомендовал себя в Санкт-Петербурге, где 20 лет назад начал карьеру.

Сейчас перед Александром Винниковым стоит ответственная задача — большая подготовительная работа и обеспечение безопасности непосредственно во время чемпионата мира по футболу в Самаре.

Руководство МВД России одобряет планы области по развитию системы «Безопасный город».

Николай Меркушкин также отметил ещё несколько важных аспектов — недопустимость оборота контрафактного алкоголя недопустим на территории региона, как и любых проявлений теневого бизнеса.