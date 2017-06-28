Новый начальник ГУ МВД по Самарской области приступает к исполнению обязанностей
Новый начальник регионального управления МВД сегодня приступает к исполнению обязанностей.
Новый начальник регионального управления МВД сегодня приступает к исполнению обязанностей.
28 июня прошла встреча в резиденции главы региона, во время которой заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов официально представил Александра Винникова Николаю Меркушкину.
В течении двух лет
Сейчас перед Александром Винниковым стоит ответственная задача — большая подготовительная работа и обеспечение безопасности непосредственно во время чемпионата мира по футболу в Самаре.
Руководство МВД России одобряет планы области по развитию системы «Безопасный город».
Николай Меркушкин также отметил ещё несколько важных аспектов — недопустимость оборота контрафактного алкоголя недопустим на территории региона, как и любых проявлений теневого бизнеса.
Исходя из беседы, следует, что шансы сработаться будут только у честных предпринимателей. К контролю