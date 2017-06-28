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13:36 (мск), источник: Sputnik.md

Помощник Трампа: Вашингтон считает важным диалог с Москвой

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. США нацелены на переговоры с Россией по вопросам стратегической стабильности, заявил в интервью РИА Новости спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

Источник: Sputnik.md

Форд сказал, что диалог с Москвой по стратегической стабильности «безусловно» важен, отмечает Sputnik Азербайджан.

Отвечая на вопрос, на каком уровне будет проводиться данный диалог, высокопоставленный представитель администрации предположил, что «это будут межведомственные дискуссии».

«Я лично считаю, что важно иметь разное сочетание людей за столом переговоров из-за широкого круга (обсуждаемых) вопросов и взглядов. Я считаю, что если только одно ведомство монополизирует дискуссии, то это не помогает делу. Так что с долей удачи мы сможем объединить людей из разных мест, ведомств с обеих сторон, чтобы говорить по этим вопросам», — подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что это может привести к гонке вооружений.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по Договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и «каких-либо нарушений с нашей стороны не было». Он отметил, что «США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию». Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что у Москвы «имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых «вольностей» с выполнением договора самими американцами.

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