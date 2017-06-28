Обязанности президента ПАСЕ переходят к представителю Украины
Сегодня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять
Сегодня, после исключения президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента ПАСЕ будет исполнять
Как сообщили УНИАН в
«По регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет
Как сообщал УНИАН, сегодня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Аграмунта.
В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.
28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на должности президента ПАСЕ.
2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции о возможности импичмента президента и