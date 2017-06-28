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15:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников подвел итоги пяти месяцев работы в Прикамье

ПЕРМЬ, 28 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников сегодня на встрече с журналистами подвел итоги пяти месяцев работы на посту главы региона.

Перечисление позитивных изменений, которых удалось добиться за пять месяцев, Максим Решетников начал с переселения жителей Березников, чьи дома оказались в зоне техногенной катастрофы.

«Федеральное правительство приняло решение выделить на переселение 2 млрд рублей, из которых 1,25 млрд в регион уже поступили. Еще 700 млн учтены в проекте федерального бюджета, который прошел первые чтения. Мы занимались вопросами организации строительства ж/к “Любимов”, развернулось строительство коммунальной, дорожной, социальной инфраструктуры. Есть уверенность, что скорректированный график работ будет выполнен», — уточнил глава региона.

К приоритетным направлениям работы краевого правительства Решетников относит строительство, ремонт и содержание дорог.

В дорожном фонде аккумулировано 11,6 млрд рублей, средства вовремя доведены до муниципалитетов, своевременно были объявлены конкурсы, а подрядчики вышли на объекты.

«На краевых дорогах расконсервировали объекты, которые стояли на паузе, включая участок Восточного обхода с 18 по 24 км. Начали строить обход Чусового, благодаря взаимодействию с Росавтодором возобновились работы на участке федеральной трассы Пермь — Кукуштан. В Пермь приезжали министр транспорта Соколов и глава Росавтодора Старовойт, набран темп работ, есть уверенность, что он сохранится», — подчеркнул врио губернатора.

Кроме этого подписано концессионное соглашение на строительство моста через Чусовую. На объект стоимостью 14 млрд рублей регион выделит 1,2 млрд, остальную сумму внесут концессионер и федеральный бюджет.

Технологии по улучшению ситуации в здравоохранении обкатываются на площадках больниц, расположенных на территории Кизеловского угольного бассейна. В минувшие выходные на выездной коллегии Минздрава первые итоги проекта «Новая поликлиника» получили положительные оценки. «Узкие» специалисты стали доступны жителям удаленных территорий без выделения дополнительных средств, и этот опыт теперь будет тиражироваться в других районах. Что касается кредиторской задолженности поликлиник, принято решение выделить 300 млн рублей для стабилизации финансового положения медучреждений.

Так же глава региона обратил внимание на реализацию федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Все субсидии муниципалитетам уже перечислены, запланировано благоустройство 572 дворов, 70 общественных зон и 5 городских парков.

Заложена основа под создание 1 тыс. новых рабочих мест благодаря подписанию специнвестконтрактов с «Сибурхимпромом» (объем инвестиций — 7 млрд рублей), с ОАО «Новые фитинговые технологии» (объем инвестиций — 4 млрд рублей) и других соглашений с инвесторами.

Говоря о взаимодействии краевых властей и жителей региона, Максим Решетников отметил проект «Управляем вместе» — интернет-портал, на котором размещена информация по ремонту дорог и благоустройству. В ближайшее время на сайте добавится информация по школам, детсадам, здравоохранению, ТОСам, газификации, фонду софинансирования расходов, капремонту. Аудитория портала — 20 тыс. уникальных пользователей, из которых 2 тыс. официально зарегистрировались на сайте. Региональные чиновники всех уровней ориентированы на «обратную связь» и работу с обращениями и замечаниями граждан.

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