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13:35 (мск), источник: АиФ Казань

Рустам Минниханов посетил онкологический центр Казани

Президент РТ Рустам Минниханов ознакомился с работой Республиканского клинического онкологического диспансера в Казани, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Онкологический диспансер расположен на Сибирском тракте, 29. В 2014 году был введен в строй Центр ядерной медицины, а в 2015 открыли лечебно-диагностический корпус № 2. На обследование и лечение сюда приезжают пациенты и 71 региона страны. По республике ежегодно выявляется около 15,5 тыс. онкобольных.

«Каждый сороковой житель республики стоит сегодня на учете с онкологической патологией», — сказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

В расположении диспансера появилось новое оборудование, которое позволит проводить эффективную лучевую терапию пациентам со злокачественными опухолями с минимальным облучением окружающих тканей. Сначала врач делает компьютерную томографию, которая позволяет максимально детализировать расположение и размеры опухоли у пациента. С учетом этой детализации проводится сеанс радиотерапии. Аппарат позволяет максимальное воздействовать на опухоль, избегая облучения здоровых тканей и органов.

Также Рустаму Минниханову представили новый аппарат магнитно-резонансной терапии 3 Тесла — единственный в России высокопольный сканер для онкологии.

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