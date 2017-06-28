Рустам Минниханов посетил онкологический центр Казани

Онкологический диспансер расположен на Сибирском тракте, 29. В 2014 году был введен в строй Центр ядерной медицины, а в 2015 открыли лечебно-диагностический корпус № 2. На обследование и лечение сюда приезжают пациенты и 71 региона страны. По республике ежегодно выявляется около 15,5 тыс. онкобольных.

«Каждый сороковой житель республики стоит сегодня на учете с онкологической патологией», — сказал министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

В расположении диспансера появилось новое оборудование, которое позволит проводить эффективную лучевую терапию пациентам со злокачественными опухолями с минимальным облучением окружающих тканей. Сначала врач делает компьютерную томографию, которая позволяет максимально детализировать расположение и размеры опухоли у пациента. С учетом этой детализации проводится сеанс радиотерапии. Аппарат позволяет максимальное воздействовать на опухоль, избегая облучения здоровых тканей и органов.