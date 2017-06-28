Восстановить военное училище на месте ИВВАИУ хочет губернатор Приангарья

«У меня еще есть надежды на создание военного училища. Если бы мы с вами приложили максимум усилий, то на этой территории училище можно было бы создать, — обратился к депутатам глава региона. — Жизнь показала, что мы были правы — те, кто возражали против переезда этого училища в Воронеж. Потому что наши ребята, которые живут в Иркутской области, туда не поехали, и наши рубежи здесь охранять очень сложно тем, кто приезжает из Москвы на месяц-два. Восстановление училища — это благородная задача».

Сергей Левченко отметил, что документы о передаче земли, на которой располагается ИВВАИУ, в собственность Иркутской области еще не оформлены до конца со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, губернатор уточнил, что на этом месте, по договоренности с Минобороны России, должны располагаться правоохранительные органы. Только на этих условиях было получено соглашение о передаче земли в собственность региона.

Депутат Владимир Новожилов спросил, какую помощь область может оказать храму, расположенному на территории ИВВАИУ, который пострадал от пожара в середине июня. Сергей Левченко ответил, что выделять деньги на эти цели из бюджета региона нельзя. Вероятно, из-за того, что земля еще не передана в собственность области.

«Там есть веселые лихие ребята, которые угрожали, в том числе и настоятелю. Они говорили, что это произойдет (Пожар. — Ред.), если он не подвинется. Пока их там несильно поймали. Думаю, если мы с вами и меценатами соберемся, то мы сможем восстановить храм. По масштабу он небольшой. Я поручу, чтобы строители посмотрели, что там можно сделать», — заключил губернатор.