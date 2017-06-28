Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
МИД РФ сделал предупреждение США
Игорь Николаев боится за свою маленькую дочку
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
Шесть самых опасных туристических мест в миреПутешествия всегда помогают отдохнуть. Но кому приходит в голову, что простая поездка в безопасную страну может стать последней?
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: экс-солист "Иванушек" находится в критическом состоянии
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Восстановить военное училище на месте ИВВАИУ хочет губернатор Приангарья

Создать военное училище на площадке бывшего ИВВАИУ мечтает губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом он заявил 28 июня 2017 года на сессии Законодательного собрания региона.

«У меня еще есть надежды на создание военного училища. Если бы мы с вами приложили максимум усилий, то на этой территории училище можно было бы создать, — обратился к депутатам глава региона. — Жизнь показала, что мы были правы — те, кто возражали против переезда этого училища в Воронеж. Потому что наши ребята, которые живут в Иркутской области, туда не поехали, и наши рубежи здесь охранять очень сложно тем, кто приезжает из Москвы на месяц-два. Восстановление училища — это благородная задача».

Сергей Левченко отметил, что документы о передаче земли, на которой располагается ИВВАИУ, в собственность Иркутской области еще не оформлены до конца со стороны Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того, губернатор уточнил, что на этом месте, по договоренности с Минобороны России, должны располагаться правоохранительные органы. Только на этих условиях было получено соглашение о передаче земли в собственность региона.

Депутат Владимир Новожилов спросил, какую помощь область может оказать храму, расположенному на территории ИВВАИУ, который пострадал от пожара в середине июня. Сергей Левченко ответил, что выделять деньги на эти цели из бюджета региона нельзя. Вероятно, из-за того, что земля еще не передана в собственность области.

«Там есть веселые лихие ребята, которые угрожали, в том числе и настоятелю. Они говорили, что это произойдет (Пожар. — Ред.), если он не подвинется. Пока их там несильно поймали. Думаю, если мы с вами и меценатами соберемся, то мы сможем восстановить храм. По масштабу он небольшой. Я поручу, чтобы строители посмотрели, что там можно сделать», — заключил губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь