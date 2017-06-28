Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты НСО

Перед началом работы первого пленарного заседания Общественной палаты шестого состава с приветственной речью выступил губернатор Владимир Городецкий. Он поблагодарил за конструктивную работу членов палаты предыдущего состава, а также обозначил новые пути совершенствования совместной работы с членами Общественной палаты шестого состава.

Губернатор отметил, что уже 10 лет в России формируется опыт работы института общественных палат, происходит его поэтапное совершенствование. Благодаря активной позиции общественных палат в регионах РФ сформирована система общественного контроля, налажен гражданский диалог.

«Общественная палата нашей области сформировалась как ведущий институт гражданского общества, который объединяет активистов муниципальных районов и городских округов, — сказал Владимир Городецкий. — И предыдущий, и новый состав общественных палат сформирован на демократических принципах в рамках действующего федерального закона. Доверие, которое получили члены палаты, должно оправдываться их гражданской позицией, их умением видеть проблемы, вносить конструктивные предложения для их решения. Сегодня в составе Общественной палаты — видные общественники, известные журналисты, правозащитники, представители ученых социальной сферы, малого бизнеса. Они пользуются заслуженным авторитетом, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт. Я рассчитываю на дальнейшее усиление взаимодействия со стороны Общественной палаты по нашему совместному решению существующих проблем».