Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты НСО

Перед началом работы первого пленарного заседания Общественной палаты шестого состава с приветственной речью выступил губернатор Владимир Городецкий. Он поблагодарил за конструктивную работу членов палаты предыдущего состава, а также обозначил новые пути совершенствования совместной работы с членами Общественной палаты шестого состава.
Губернатор отметил, что уже 10 лет в России формируется опыт работы института общественных палат, происходит его поэтапное совершенствование. Благодаря активной позиции общественных палат в регионах РФ сформирована система общественного контроля, налажен гражданский диалог.
«Общественная палата нашей области сформировалась как ведущий институт гражданского общества, который объединяет активистов муниципальных районов и городских округов, — сказал Владимир Городецкий. — И предыдущий, и новый состав общественных палат сформирован на демократических принципах в рамках действующего федерального закона. Доверие, которое получили члены палаты, должно оправдываться их гражданской позицией, их умением видеть проблемы, вносить конструктивные предложения для их решения. Сегодня в составе Общественной палаты — видные общественники, известные журналисты, правозащитники, представители ученых социальной сферы, малого бизнеса. Они пользуются заслуженным авторитетом, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт. Я рассчитываю на дальнейшее усиление взаимодействия со стороны Общественной палаты по нашему совместному решению существующих проблем».
Губернатор напомнил, что новый состав палаты качественно изменился, как меняется и сама жизнь.
«В тех условиях, в которых мы живем, перед нами стоят уже другие задачи, — напомнил Владимир Городецкий. — Это не только общественные задачи, но и вопросы в сфере экономики. Особо подчеркну успешную работу прошедшего недавно у нас форума “Технопром”, где были поставлены новые задачи экономического развития региона. Необходимо не просто обеспечивать научно-технический прорыв, но и удерживать его, а также и развивать в дальнейшем. А развивать регион можно только за счет роста экономики!».
Губернатор выразил особую благодарность активным членам Общественной палаты предыдущего, пятого, состава и еще раз выразил надежду на эффективную совместную работу с новым составом палаты.
«Могу откровенно сказать, что формирование состава областной Общественной палаты проходило конкурентной основе, — сказал председатель Законодательного собрания Андрей Шикив. — Мое пожелание вам — не быть сторонними наблюдателями, активнее вникать во все процессы общественной жизни, которые есть в нашей Новосибирской области. Это будет способствовать авторитету Общественной палаты. Чем больше людей неравнодушных, тем крепче наше государство».
Спикер Заксобрания тоже поблагодарил пятый состав палаты за совместную работу в Законодательном собрании. «Надеюсь, что новый состав палаты будет также профессионален», — сказал Андрей Шимкив.
Во время работы первого пленарного заседания Общественной палаты шестого состава Новосибирской области состоялись выборы председателя палаты и его заместителей. Палату возглавила Галина Гриднева (Президент Межрегионального союза общественных объединений). Ее заместителями стали: Юрий Бернадский (Директор межрегиональной общественной организации МАРП) и Владимир Ермола (НРО ООО «Союз машиностроителей России»), а также Елена Потеряева (НОО организация «Союз женщин НСО»). Общественники утвердили количество комиссий и рабочих групп и сформировали их состав.