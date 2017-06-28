Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
«Почта России» раскрыла мошенническую схему на «сотни миллионов»
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
СМИ: вылетевший из Москвы самолет подал сигнал бедствия
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Воспитательница сбитого в Балашихе мальчика описала его семью
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
СМИ: к Харькову идет колонна со сгоревшей в Донбассе техникой ВСУ
Украина запретила Польше вести поиски убитых
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: экс-солист "Иванушек" находится в критическом состоянии
СМИ: «мальчишеский» образ Брежневой удивил Сеть
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
21Открытие Московского международного кинофестиваля
16:40 (мск), источник: VN.ru

Состоялось первое заседание обновленной Общественной палаты НСО

Первое пленарное заседание областной Общественной палаты шестого состава прошло 28 июня. В большом зале регионального правительства общественников приветствовали губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и спикер Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. Состоялись выборы председателя палаты и его заместителей. Председателем избрана Галина Гриднева.

Перед началом работы первого пленарного заседания Общественной палаты шестого состава с приветственной речью выступил губернатор Владимир Городецкий. Он поблагодарил за конструктивную работу членов палаты предыдущего состава, а также обозначил новые пути совершенствования совместной работы с членами Общественной палаты шестого состава.

Губернатор отметил, что уже 10 лет в России формируется опыт работы института общественных палат, происходит его поэтапное совершенствование. Благодаря активной позиции общественных палат в регионах РФ сформирована система общественного контроля, налажен гражданский диалог.

«Общественная палата нашей области сформировалась как ведущий институт гражданского общества, который объединяет активистов муниципальных районов и городских округов, — сказал Владимир Городецкий. — И предыдущий, и новый состав общественных палат сформирован на демократических принципах в рамках действующего федерального закона. Доверие, которое получили члены палаты, должно оправдываться их гражданской позицией, их умением видеть проблемы, вносить конструктивные предложения для их решения. Сегодня в составе Общественной палаты — видные общественники, известные журналисты, правозащитники, представители ученых социальной сферы, малого бизнеса. Они пользуются заслуженным авторитетом, опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт. Я рассчитываю на дальнейшее усиление взаимодействия со стороны Общественной палаты по нашему совместному решению существующих проблем».

Губернатор напомнил, что новый состав палаты качественно изменился, как меняется и сама жизнь.

«В тех условиях, в которых мы живем, перед нами стоят уже другие задачи, — напомнил Владимир Городецкий. — Это не только общественные задачи, но и вопросы в сфере экономики. Особо подчеркну успешную работу прошедшего недавно у нас форума “Технопром”, где были поставлены новые задачи экономического развития региона. Необходимо не просто обеспечивать научно-технический прорыв, но и удерживать его, а также и развивать в дальнейшем. А развивать регион можно только за счет роста экономики!».

Губернатор выразил особую благодарность активным членам Общественной палаты предыдущего, пятого, состава и еще раз выразил надежду на эффективную совместную работу с новым составом палаты.

«Могу откровенно сказать, что формирование состава областной Общественной палаты проходило конкурентной основе, — сказал председатель Законодательного собрания Андрей Шикив. — Мое пожелание вам — не быть сторонними наблюдателями, активнее вникать во все процессы общественной жизни, которые есть в нашей Новосибирской области. Это будет способствовать авторитету Общественной палаты. Чем больше людей неравнодушных, тем крепче наше государство».

Спикер Заксобрания тоже поблагодарил пятый состав палаты за совместную работу в Законодательном собрании. «Надеюсь, что новый состав палаты будет также профессионален», — сказал Андрей Шимкив.

Во время работы первого пленарного заседания Общественной палаты шестого состава Новосибирской области состоялись выборы председателя палаты и его заместителей. Палату возглавила Галина Гриднева (Президент Межрегионального союза общественных объединений). Ее заместителями стали: Юрий Бернадский (Директор межрегиональной общественной организации МАРП) и Владимир Ермола (НРО ООО «Союз машиностроителей России»), а также Елена Потеряева (НОО организация «Союз женщин НСО»). Общественники утвердили количество комиссий и рабочих групп и сформировали их состав.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Только 3 из 4 претендентов получили звание «Почетный гражданин» в Искитиме
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь