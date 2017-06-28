Совфед назначил Валерия Петрова главным военным прокурором РФ

Совфед принял решение о назначении прокурора Бурятии Валерия Петрова на должность заместителя Генерального прокурора РФ — Главного военного прокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Должность главного военного прокурора была вакантной с конца апреля 2017 года, когда Совфед удовлетворил заявление руководителя Главной военной прокуратуры (ГВП) Сергея Фридинского об отставке в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Валерий Петров родился в Иркутской области, там же получил высшее юридическое образование и начал свою профессиональную деятельность. Ранее отмечалось, что в те годы в органах прокуратуры этого региона работал и нынешний генпрокурор Юрий Чайка.