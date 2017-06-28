В Омской области за 10 миллионов приведут в порядок автовокзалы

Сегодня, 28 июня на заседании правительства Омской области новый министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев выступил с дебютным докладом.

Он предложил выделить 10 миллионов рублей на приведение в порядок автовокзалов на территории региона.

Александр Докучаев, министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области:

— Законом об областном бюджете на 2017 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 10 миллионов рублей на обеспечении стабильного функционирования автовокзалов и автостанций в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Омской области». На территории Омской области расположено 6 автовокзалов и 31 автостанция. Принятие постановления обеспечит проведение работ, направленных на улучшение технического состояния зданий автовокзалов и автостанций и прилегающих территорий.

В свою очередь, губернатор Омской области Виктор Назаров, только сегодня вышедший из отпуска, одобрил инициативу министра.

Отметим, омский автовокзал сейчас находится в не самом лучшем состоянии и давно нуждается в модернизации. Однако бюджетных денег на это не хватит.