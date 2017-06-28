В Кремле призвали отнестись «адекватно» к установке памятной доски Сталину в МГЮА

Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна.

Как ранее сообщалось, в МГЮА была повешена памятная доска о выступлении в 1924 году Иосифа Сталина. Ее установка вызвала неоднозначную реакцию общественности, в том числе среди студентов и преподавательского состава как в самом юридическом университете, так и в других вузах столицы. Так, сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявили о бойкоте научных мероприятий МГЮА из-за установленной там мемориальной доски Сталину.