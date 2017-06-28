В Кремле призвали отнестись «адекватно» к установке памятной доски Сталину в МГЮА
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU —
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU —
Так Песков прокомментировал установку в Московской государственной юридической академии (МГЮА) имени Кутафина памятной доски Иосифу Сталину.
Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна.
«История здесь должна восприниматься максимально адекватно», — добавил
Как ранее сообщалось, в МГЮА была повешена памятная доска о выступлении в 1924 году Иосифа Сталина. Ее установка вызвала неоднозначную реакцию общественности, в том числе среди студентов и преподавательского состава как в самом юридическом университете, так и в других вузах столицы. Так, сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявили о бойкоте научных мероприятий МГЮА
Тем временем на
Он воскрес под ваши вопли, что Россия вам должна –
За разгром еврофашизма, где на подлой дармовщине
Вы так мудро выжидали, чем закончится война.
Никакого сталинизма больше не было в державе,
Он воскрес под ваши вопли, что Россия – оккупант.
За разгром еврофашизма – ваша злоба к нашей славе,
Вашей подлой дармовщины выжидательный талант.
Никакого сталинизма больше не было ни капли,
Он воскрес под ваши вопли, что Россия всем должна –
За разгром еврофашизма!.. Вы опять – на те же грабли?..
Много Сталина вам надо? Сколько? Цифра мне нужна!
Вашей подлой дармовщине сладок враг, исчадье ада,
Этот враг – всегда Россия, ей, конечно, стыд и срам –
За разгром еврофашизма!.. Много Сталина вам надо,
Но не надо нам так много, много Сталина, как вам!
Вашей подлой дармовщине нужен Сталин необъятный,
Нужен Сталин безразмерный, как страны моей вина
За разгром еврофашизма, за разгром, для вас бесплатный, –
Вы так мудро выжидали, чем закончится война!..