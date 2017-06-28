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14:20 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле призвали отнестись «адекватно» к установке памятной доски Сталину в МГЮА

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что спорные периоды российской истории, связанные, к примеру, с деятельностью Иосифа Сталина, должны восприниматься адекватно, в том числе, при установке мемориальных знаков.

Так Песков прокомментировал установку в Московской государственной юридической академии (МГЮА) имени Кутафина памятной доски Иосифу Сталину.

Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ

«История здесь должна восприниматься максимально адекватно», — добавил пресс-секретарь президента.

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Как ранее сообщалось, в МГЮА была повешена памятная доска о выступлении в 1924 году Иосифа Сталина. Ее установка вызвала неоднозначную реакцию общественности, в том числе среди студентов и преподавательского состава как в самом юридическом университете, так и в других вузах столицы. Так, сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) заявили о бойкоте научных мероприятий МГЮА из-за установленной там мемориальной доски Сталину.

Тем временем на онлайн-платформе Change.org появилась петиция с требованием демонтировать памятную табличку о выступлении Сталина. «Мы глубоко обеспокоены реабилитацей “Сталинского режима” в России в целом и этим случаем в МГЮА в частности, — пояснили авторы петиции. — Мы считаем, что увековечивание имени одного из самых кровавых преступников в истории, широко осуждаемым в цивилизованном обществе, категорически неприемлемым».

Комментарии
16
Николай Будуров
президент уже пояснял, что и Столыпин и Сталин-это наша история, и полагаю что их теней остерегаются те, кто и сегодня таскает бабло стопками за бугор или хранит в мешках на кухне
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Николай Лапин
не знаю в каком подземном переходе покупали своим дипломы об юридическом образовании сотрудники кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), но юристы они некудышные, раз забывают о том, что преступником в нашей стране человека может назвать только суд. покуда суда над Сталиным не было, он является такой же исторической личностью, как и Николай II, Столыпин, Петр I или Иван Грозный. Кстати, Иван Грозный пролил немало крови, но я не слышал о том, чтобы наши либерасты в знак протеста против реабилитации Ивана Грозного объявляли бойкот фильма "Иван Васильевич меняет профессию", в котором этот монарх изображен воистину симпатичным
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Л Ф
Никакого сталинизма больше не было в помине,
Он воскрес под ваши вопли, что Россия вам должна –
За разгром еврофашизма, где на подлой дармовщине
Вы так мудро выжидали, чем закончится война.
Никакого сталинизма больше не было в державе,
Он воскрес под ваши вопли, что Россия – оккупант.
За разгром еврофашизма – ваша злоба к нашей славе,
Вашей подлой дармовщины выжидательный талант.
Никакого сталинизма больше не было ни капли,
Он воскрес под ваши вопли, что Россия всем должна –
За разгром еврофашизма!.. Вы опять – на те же грабли?..
Много Сталина вам надо? Сколько? Цифра мне нужна!
Вашей подлой дармовщине сладок враг, исчадье ада,
Этот враг – всегда Россия, ей, конечно, стыд и срам –
За разгром еврофашизма!.. Много Сталина вам надо,
Но не надо нам так много, много Сталина, как вам!
Вашей подлой дармовщине нужен Сталин необъятный,
Нужен Сталин безразмерный, как страны моей вина
За разгром еврофашизма, за разгром, для вас бесплатный, –
Вы так мудро выжидали, чем закончится война!..
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