Глава омского Минстроя Стрельцов назначил нового заместителя
Сергей Кошелев будет курировать строительную сферу.
Сергей Кошелев будет курировать строительную сферу.
Сегодня, 28 июня на заседании регионального кабмина министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов переназначил своих заместителей. Один из них оказался «новеньким» — Сергей Кошелев.
— Проектом распоряжения предусматривается переназначение заместителей министра строительства и
Отметим, что раньше Сергей Кошелев руководил управлением строительства в министерстве. Он станет курировать строительную сферу взамен ушедшего 14 июня зама Николая Зенковича.