Глава омского Минстроя Стрельцов назначил нового заместителя

Сегодня, 28 июня на заседании регионального кабмина министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов переназначил своих заместителей. Один из них оказался «новеньким» — Сергей Кошелев.

— Проектом распоряжения предусматривается переназначение заместителей министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Сергея Кошелева, Богдана Масана, Дмитрия Шикалова, — заявил Стрельцов.

Отметим, что раньше Сергей Кошелев руководил управлением строительства в министерстве. Он станет курировать строительную сферу взамен ушедшего 14 июня зама Николая Зенковича.