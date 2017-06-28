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14:58 (мск), источник: Om1.ru

Глава омского Минстроя Стрельцов назначил нового заместителя

Сергей Кошелев будет курировать строительную сферу.

Сегодня, 28 июня на заседании регионального кабмина министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов переназначил своих заместителей. Один из них оказался «новеньким» — Сергей Кошелев.

— Проектом распоряжения предусматривается переназначение заместителей министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Сергея Кошелева, Богдана Масана, Дмитрия Шикалова, — заявил Стрельцов.

Отметим, что раньше Сергей Кошелев руководил управлением строительства в министерстве. Он станет курировать строительную сферу взамен ушедшего 14 июня зама Николая Зенковича.

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