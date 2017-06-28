Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Совет Федерации в среду одобрил резонансный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные им по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет касаться аварийных домов, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.