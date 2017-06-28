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14:39 (мск), источник: Интерфакс

Совет Федерации одобрил закон о реновации в Москве

Решение о включении дома в программу принимают его жители — за это должны проголосовать более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU — Совет Федерации в среду одобрил резонансный закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей в новые дома.

«За» реновацию проголосовали 147 сенаторов, четверо воздержались.

Включение в список сносимых домов будет прекращено в день вступления данного закона в силу, то есть с момента его официального опубликования. В соответствии с законом под реновацию могут попасть только дома «первого периода индустриального домостроения» и аналогичные им по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 годы и строились с использованием типовых изделий стен и перекрытий.

Реновация не будет касаться аварийных домов, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

Решение о включении дома в программу будут принимать жители дома — более 2/3 собственников и людей, живущих по договору социального найма. Голоса не проголосовавших будут учитываться в таком же пропорциональном соотношении, как и проголосовавших, что не даст возможность прибавлять голоса «молчунов» к противникам или сторонникам реновации.

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Определяется, что в программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование по вопросу о включении в проект программы реновации было проведено до дня вступления в силу настоящего федерального закона. При этом на любом этапе реализации программы реновации до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из программы, для этого понадобится более 1/3 голосов жителей.

При переезде будет предоставляться равнозначное жилье, либо равноценная квартира, либо деньги. Под равнозначным жильем понимается, что жилая площадь и количество комнат должно быть не меньше, чем в старой квартире, а общая площадь новой квартиры должна превышать площадь старой; новая квартира должна иметь «улучшенную отделку»; она должна находиться в том же районе, что и прежнее жилье.

Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО), где люди могут переселяться не только в рамках района, но в рамках округа.

Будет также предоставлена возможность увеличить предоставляемую квартиру, доплатив за дополнительные метры или даже комнату. Закон также гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации — сначала с большим износом, затем — с меньшим.

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