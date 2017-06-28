Новым прокурором Багратионовского района стал Артем Граф
Ранее он занимал должность заместителя прокурора Полесского района.
Ранее он занимал должность заместителя прокурора Полесского района.
Новым прокурором Багратионовского района стал
Новому руководителю Багратионовской районной прокуратуры 29 лет. В 2010 году он окончил Российский государственный университет. В том же году он поступил на службу следователем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Калининградской области. В течение трех лет, с 2011 по 2014 годы, он работал помощником прокурора Центрального района Калининграда, с 2014 года по 2017 год — заместителем прокурора Полесского района.