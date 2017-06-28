Новым прокурором Багратионовского района стал Артем Граф

Новым прокурором Багратионовского района стал экс-заместитель прокурора Полесского района Артем Граф. Соответствующий приказ генерального прокурора Юрия Чайки, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе надзорного органа, был подписан в понедельник.

Новому руководителю Багратионовской районной прокуратуры 29 лет. В 2010 году он окончил Российский государственный университет. В том же году он поступил на службу следователем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Калининградской области. В течение трех лет, с 2011 по 2014 годы, он работал помощником прокурора Центрального района Калининграда, с 2014 года по 2017 год — заместителем прокурора Полесского района.