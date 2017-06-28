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14:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев призвал создать цивилизованные условия для отдыха в Казахстане

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным развитие туристического потенциала региона, и, в частности, курорта Бурабай, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Sputniknews.kz

Президент Казахстана обратил внимание на нестабильный характер загруженности курортной зоны в разные периоды года и поручил принять меры по повышению качества предоставляемых туристических услуг, подчеркнув при этом наличие высоких цен, не соответствующих уровню сервиса.

«Необходимо воспользоваться моментом проведения выставки ЭКСПО-2017. Приехало очень много туристов, в том числе из-за рубежа. При этом не следует перегружать экосистему. Вместе с тем, необходимо создать цивилизованные условия для отдыха людей», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Глава государства отметил важность повышения социально-экономических показателей региона и назвал ряд сфер, требующих повышенного внимания со стороны руководства области.

В свою очередь, Мурзалин доложил президенту Казахстана о ходе реализации инфраструктурных проектов, направленных на повышение туристической привлекательности действующих зон отдыха и рассказал о планах дальнейшего решения задач в сфере жизнеобеспечения гостей и жителей региона.

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