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14:37 (мск), источник: ivbg.ru

Депутаты Ленобласти запретили вейпы для несовершеннолетних

В Ленинградской области депутаты Заксобрания на законодательном уровне запретили продажу электронных сигарет и вейпов лицам, не достигшим совершеннолетия.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты ЗакСа приняли областной закон «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи электронных систем доставки никотина на территории Ленобласти».

«Я категорически против того, чтобы молодые люди могли купить то, что наносит вред их здоровью. Есть исследования, которые говорят о том, что электронные сигареты ничем не безопаснее обычных. Мы против того, чтобы детей завлекали в кальянные, приобщали к курению через красиво оформленные курительные аппараты. Мы считаем, что это приносит молодёжи вред, а то, что от этого пострадает продавец этой “заразы” — нас меньше всего беспокоит», — заявил председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Под действие закона попадают популярные сейчас среди молодежи парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость. Отныне на территории 47 региона купить такие устройства смогут только совершеннолетние граждане. В случае сомнений продавец вправе потребовать предъявить паспорт. А торговцы, которые будут пренебрегать законом и продавать вейпы и электронные сигареты среди школьников, заплатят большой штраф: индивидуальные предприниматели от 5 000 до 10 000 рублей, юридические лица — от 10 000 до 30 000 рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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