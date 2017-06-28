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16:19 (мск), источник: Om1.ru

Крикорьянц заявил, что у Следкома нет претензий к омскому Минспорта

Задержание крупного спортивного чиновника Станислава Сухарева вызвало серьезный общественный резонанс. Директора «Омский областной центр игровых видов спорта» подозревают в присвоении зарплат сотрудников.

Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц прокомментировал скандал, связанный с возбуждением уголовного дела по факту финансовых нарушений в бюджетном учреждении «Омский областной центр игровых видов спорта».

Напомним, сегодня стало известно о задержании директора центра Станислава Сухарева, который был вызван повесткой в Следственный комитет, но домой уже не вернулся — он был задержан на 72 часа до предъявления обвинения по факту увода 2,4 миллиона рублей, начисленных в качестве зарплат ряду сотрудников учреждения. Задержанию Сухарева предшествовала выемка документов, которую проводили в центре сотрудники ФСБ.

Однако, как заявил сегодня министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц, никаких претензий силовиков к самому министерству нет. Интерес следствия ограничивается деятельностью центра.

Заголовок цитаты: Дмитрий Крикорьянц, глава Минспорта:

— Действительно прошли обыски в бюджетном учреждении Омской области «Центр игровых видов спорта». Следственные действия проводятся отношение руководителя. На его место назначен ио главы учреждения. Мы ждем дальнейшего развития событий. На место Сухарева назначен Владимир Гришаев. Никаких претензий к финансовой деятельности Минспорта нет. Идет проверка Следкома в отношении центра. Никто из представителей министерства по делу не допрашивался. Никаких вопросов у меня к Сухареву как к руководителю нет. В прошлом году у нас добавились две команды, волейбольная и баскетбольная. Никаких проблем с финансированием команд не возникало, все вопросы решались оперативно.

Отметим, что с 27 июня 2017 года обязанности директора бюджетного учреждения Омской области «Омский областной центр игровых видов спорта» вместо находящегося в СИЗО-1 Станислава Сухарева исполняет его заместитель Владимир Гришанин. При этом в ведомстве заявили, что давать оценку действиям директора подведомственного министерству учреждения до окончания расследование дела преждевременно.

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