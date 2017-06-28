О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий

Как отмечено в официальном ответе на запрос, Комитет не располагает сведениями о масонах в Казахстане.

«Из открытых источников известно, что масонство — движение, появившееся в 1717 году в виде тайного сообщества. Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии, на древние конституции вольных каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века, предположительно от строительных товариществ каменщиков. (…) Сведениями о деятельности масонов в Казахстане не располагаем», — говорится в ответе Комитета.

Между тем появилась информация об открытии в Казахстане уже четвертой масонской ложи, на этот раз в Астане. Информация об этом была опубликована на сайте казахстанских масонов.

«Да, совсем недавно масонская ложа была открыта в Астане. Открытие происходило под эгидой Великой ложи Казахстана. Новая ложа носит название “Байтерек”, и ей присвоен четвертый номер», — рассказал корреспонденту представитель организации Сергей Кравченко.

Он отметил, что первая масонская ложа открылась в Казахстане в 2015 году. «Количество членов ордена постепенно увеличивается, и очень много идет запросов из Астаны, и в связи с этим появилась необходимость открыть в Астане ложу», — проинформировал Сергей Кравченко.

На вопрос о том, чем же занимаются столичные члены ордена каменщиков, он пояснил, что ложа представляет собой клуб по интересам.

«В каждом развитом обществе, в каждой стране, когда уровень культурного развития достигает пика или находится на восхождении, появляются интеллигентные люди, которые хотят чего-то большего в своем личностном развитии, и отсюда возникает необходимость возникновения масонских лож», — ответил Кравченко.

Он рассказал о некоторых условиях для вступления в ложу казахстанских масонов. По его словам, помимо обязательного наличия казахстанского гражданства или вида на жительство, этот человек должен быть финансово состоятелен. По словам Сергея Кравченко, сейчас в Астане насчитывается чуть более 30 членов — это бизнесмены и интеллигенция.

«Люди среднего уровня — люди, которые занимаются наукой, бизнесом. Мы принимаем людей, которые финансово независимы, что бы он не думал, как заработать деньги для себя и для своей семьи, а занимался самосовершенствованием. Мы очень строго соблюдаем законодательство. Любая масонская ложа — это самые преданные граждане своей республики. Мы поддерживаем текущее правительство, мы поддерживаем законы государства, потому что наши братья писали эти законы в самом начале, когда создавалось законодательное право», — рассказал Кравченко.