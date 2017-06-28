Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Минздрав назвал самые здоровые и больные регионы
"От вида бросило в жар": светский хроникер о платье Сотникововй
В соцсетях нашли новую угрозу для детей и подростков
Отец «пьяного» ребенка раскрыл итоги автотехнической экспертизы
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Волшебники, ведьмы и квиддич
15:21 (мск), источник: Новости Перми

Герман Греф посетил с рабочим визитом Пермь

Президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф посетил сегодня с рабочим визитом Пермь. Поездка включала в себя как внутренние мероприятия банка, так и встречу с руководством Пермского края.

Герман Греф вместе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым посетили Центр управления работоспособностью устройств самообслуживания Сбербанка (ЦУРУС). Новый Центр позволит централизовать технический мониторинг работы всей сети устройств самообслуживания Сбербанка в режиме 24/7. Здесь создано более 260 новых рабочих мест. В рамках визита состоялась экскурсия, знакомство с оборудованием рабочих мест, общение с сотрудниками. В данный момент Центр обслуживает около 15 тысяч банкоматов и терминалов на территории 19 регионов страны. До конца года подразделение примет на обслуживание все 76,5 тысяч банкоматов и платёжных терминалов Сбербанка.

На рабочей встрече Германа Грефа и Максима Решетникова ключевыми темами обсуждения стали вопросы стратегического сотрудничества, а также участия банка в ряде крупных инвестиционных проектов на территории Прикамья.


«Пермский край имеет большой потенциал, мы видим несколько точек роста. Уверен, в результате совместной работы банка и руководства региона мы сможем поддержать промышленную отрасль и усилить инвестиционную привлекательность края», — подчеркнул Герман Греф.


«Внутренняя реорганизация подразделений Сбербанка сделала актуальным вопрос трудоустройства высокопрофессиональных банковских сотрудников. Ранее мы уже обсуждали эту задачу с Германом Оскаровичем. И сегодня мы вместе оценили, как этот вопрос успешно решается. В Перми создан новый Центр Сбербанка, работающий на всю страну», — подчеркнул Максим Решетников.

В ходе общения были затронуты и другие вопросы, в частности, доступность банковских услуг в удалённых районах и поддержка банком социальной сферы региона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Велосипедистам напомнили правила дорожного движения
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
10 причин поделить недвижимость до свадьбы
Рынок загородной недвижимости Петербурга выходит из кризиса
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь