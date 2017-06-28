Герман Греф посетил с рабочим визитом Пермь

Герман Греф вместе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым посетили Центр управления работоспособностью устройств самообслуживания Сбербанка (ЦУРУС). Новый Центр позволит централизовать технический мониторинг работы всей сети устройств самообслуживания Сбербанка в режиме 24/7. Здесь создано более 260 новых рабочих мест. В рамках визита состоялась экскурсия, знакомство с оборудованием рабочих мест, общение с сотрудниками. В данный момент Центр обслуживает около 15 тысяч банкоматов и терминалов на территории 19 регионов страны. До конца года подразделение примет на обслуживание все 76,5 тысяч банкоматов и платёжных терминалов Сбербанка.



«Пермский край имеет большой потенциал, мы видим несколько точек роста. Уверен, в результате совместной работы банка и руководства региона мы сможем поддержать промышленную отрасль и усилить инвестиционную привлекательность края», — подчеркнул Герман Греф.





«Внутренняя реорганизация подразделений Сбербанка сделала актуальным вопрос трудоустройства высокопрофессиональных банковских сотрудников. Ранее мы уже обсуждали эту задачу с Германом Оскаровичем. И сегодня мы вместе оценили, как этот вопрос успешно решается. В Перми создан новый Центр Сбербанка, работающий на всю страну», — подчеркнул Максим Решетников.



В ходе общения были затронуты и другие вопросы, в частности, доступность банковских услуг в удалённых районах и поддержка банком социальной сферы региона.