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15:19 (мск), источник: РИА Крым

Патрушев посетил «Севморзавод» и крейсер «Москва»

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости (Крым). Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время посещения «Севморзавода» обсудил с руководством предприятия перспективы модернизации. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

Круг вопросов касался технического перевооружения предприятия для дальнейшего восстановления компетенций «Севморзавода» в области судостроения, плавкраностроения и судоремонта.

В ходе визита в Севастополе Патрушев также посетил флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва», обсудил с командующим ЧФ адмиралом Александром Витко состояние вооружений корабля и ближайшие задачи боевой службы крейсера.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), во вторник, 27 июня в Симферополе Патрушевев провел выездное совещание с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

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