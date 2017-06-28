Патрушев посетил «Севморзавод» и крейсер «Москва»

Круг вопросов касался технического перевооружения предприятия для дальнейшего восстановления компетенций «Севморзавода» в области судостроения, плавкраностроения и судоремонта.
В ходе визита в Севастополе Патрушев также посетил флагман ЧФ ракетный крейсер «Москва», обсудил с командующим ЧФ адмиралом Александром Витко состояние вооружений корабля и ближайшие задачи боевой службы крейсера.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), во вторник, 27 июня в Симферополе Патрушевев провел выездное совещание с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.