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15:10 (мск), источник: Noi.md

Бывшего главу Приднестровья лишили неприкосновенности

Законодательный орган непризнанного Приднестровья лишил бывшего главу региона Евгения Шевчука неприкосновенности.

Источник: Noi.md

За снятие с него иммунитета проголосовали 35 депутатов, присутствовавших в среду, 28 июня, на пленарном заседании Верховного совета Приднестровья. В поддержку бывшего главы Левобережья Днестра высказался только один народный избранник, сообщает NOI.md.

Решение о снятии с Евгения Шевчука неприкосновенности было принято на основании запроса прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, который связал это с уголовным делом о хищении из казны денежных средств в особо крупных размерах, заведённым на бывшего руководителя непризнанной республики. В рамках выступления перед парламентариями Гурецкий отметил, что Евгений Шевчук в бытность лидером Приднестровья создал Стабилизационный фонд, на который было перечислено около 8 млн долларов США с банковского счёта, предназначавшегося для выплаты задолженностей по импорту природного газа.

Законодательство непризнанной республики на левом берегу Днестра предусматривает предоставление всем бывшим главам, их заместителям и бывшим председателям Верховного совета неприкосновенности по завершении их мандатов. Законодательный орган Приднестровья обладает правом по снятию с них неприкосновенности, за что должны проголосовать 2/3 депутатов Верховного совета.

Уточним, что Евгений Шевчук был главой Приднестровья с 2011 по 2016 годы. Он баллотировался на второй срок, но в ходе выборов, прошедших 12 декабря 2016 года, сумел заручиться поддержкой только 27% жителей Левобережья Днестра. Его основной соперник, бывший председатель Верховного совета Вадим Красносельский тогда набрал 62% голосов избирателей и стал главой региона по результатам первого тура.

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