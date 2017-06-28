Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
После трагедии с сыном мама борется за вакцинацию
Отставка мэра, арест майора МВД: последствия вопросов Путину
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети»
Акиньшина примерила свадебное платье на съемках: первые кадры
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
«Калашников» изобрел бесшумный дрон, не имеющий аналогов – СМИ
Тимошенко назвала возможный срок распада Украины
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
Вера Брежнева показала, как выглядела на школьном выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
9В Китае сошли два оползня
15:07 (мск), источник: Noi.md

Сырбу: Мы не будем реагировать на письмо 25 евродепутатов

Позиция, выраженная 25 депутатами Европарламента в письме, направленном руководству страны, является чисто политической и не выражает официальную позицию Брюсселя.

Источник: Noi.md

Так депутат-демократ Сергей Сырбу прокомментировал для Noi.md требование членов Европарламента в адрес кишиневских властей отказаться от проекта закона о смешанном голосовании. По его словам, власти уже высказали свои мнения по этому вопросу, поэтому «незачем реагировать на некоторые индивидуальные мнения».

«Конечно, не должно быть никакой реакции. Как мы можем реагировать на отдельные позиции политиков. Мы отвечаем на официальные заявления европейских органов. И там, как и у нас, есть депутаты от разных политических групп, с отличающимися или противоположными взглядами. Мы ясно заявили, что учтем мнение Венецианской комиссии, но мы не можем отдельно реагировать на публичное выступление каждого или нескольких депутатов, которые выступили с чисто политическим заявлением», — подчеркнул Сырбу.

Депутат отметил, что ни одна из европейских структур не потребовала категорически от молдавских властей отозвать проект по изменению избирательной системы. «Во вчерашнем выступлении лидера ДПМ вы найдете ответы на все вопросы», — сказал нам Сырбу.

«Председатель ДПМ уже объяснил, что официальный Брюссель не вдвигает Молдове никаких условий, а здесь речь идет о нескольких евродепутатах из 700. От нас никто официально не потребовал отозвать проект в обмен на макрофинансовую помощь. Европейские чиновники предложили лишь принять во внимание мнение Венецианской комиссии, и ДПМ отнесется со всей серьезностью к этим рекомендациям ко второму чтению», — сказал он.

В письме, направленном на имя президента Игоря Додона, премьер-министра Павла Филипа и председателя парламента Андриана Канду, 25 евродепутатов выражают озабоченность в связи с намерением изменить избирательную систему. Евродепутаты ссылаются на доклад Венецианской комиссии, в котором говорится, что изменение пропорциональной избирательной системы на смешанную поднимает ряд вопросов, таких как риск того, что выборы депутатов пройдут под влиянием третьих лиц, которые будут преследовать собственные интересы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ЕСПЧ рассмотрит жалобу пенсионера, ударившего Булигу
Минобороны опровергло захват российского военного под Луганском
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
В Госдуму внесли законопроект об отмене национального роуминга
ЕС официально продлил экономические санкции против России
ФАС проверит все торговые объекты в московских аэропортах
Психолог: На домашнем ЧМ Россия будет мучиться
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков впервые показали лицо дочки Поклонники фигуристов сразу узнали, на кого похожа девочка.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь