Сырбу: Мы не будем реагировать на письмо 25 евродепутатов

Так депутат-демократ Сергей Сырбу прокомментировал для Noi.md требование членов Европарламента в адрес кишиневских властей отказаться от проекта закона о смешанном голосовании. По его словам, власти уже высказали свои мнения по этому вопросу, поэтому «незачем реагировать на некоторые индивидуальные мнения».

«Конечно, не должно быть никакой реакции. Как мы можем реагировать на отдельные позиции политиков. Мы отвечаем на официальные заявления европейских органов. И там, как и у нас, есть депутаты от разных политических групп, с отличающимися или противоположными взглядами. Мы ясно заявили, что учтем мнение Венецианской комиссии, но мы не можем отдельно реагировать на публичное выступление каждого или нескольких депутатов, которые выступили с чисто политическим заявлением», — подчеркнул Сырбу.

Депутат отметил, что ни одна из европейских структур не потребовала категорически от молдавских властей отозвать проект по изменению избирательной системы. «Во вчерашнем выступлении лидера ДПМ вы найдете ответы на все вопросы», — сказал нам Сырбу.

«Председатель ДПМ уже объяснил, что официальный Брюссель не вдвигает Молдове никаких условий, а здесь речь идет о нескольких евродепутатах из 700. От нас никто официально не потребовал отозвать проект в обмен на макрофинансовую помощь. Европейские чиновники предложили лишь принять во внимание мнение Венецианской комиссии, и ДПМ отнесется со всей серьезностью к этим рекомендациям ко второму чтению», — сказал он.