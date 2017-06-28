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15:07 (мск), источник: Noi.md

Эксперты прогнозируют дестабилизацию ситуации в Приднестровье

Приднестровский регион является одним из трех геополитических зон, где мы сможем наблюдать возможное ухудшение ситуации в области безопасности.

Источник: Noi.md

Об этом говорится в прогнозе частной американской спецслужбы «Stratfor» на третий квартал 2017 года, передает Agora. В связи с усиливающимся противостоянием между Россией и Западом, европейские границы станут ключевой ареной потенциальной конкуренции и эскалации.

Теми тремя геополитическими зонами, где мы сможем наблюдать усиление недопонимания и возможное ухудшение ситуации в области безопасности, будут: балтийский регион, восток Украины и Приднестровье. Хотя значительные военные конфликты маловероятны в этих зонах, они будут увеличивать напряженность между Россией и Западом и способствовать укреплению военного потенциала, отмечает цитируемый источник.

Третий регион потенциальной напряженности находится ближе к Черному морю, на сепаратистской территории Приднестровья. В регионе не было жертв после окончания боев 1992 года, когда Приднестровье отделилась от Молдовы. Несмотря на все это, отношения между приднестровскими властями и двумя странами, с которыми граничит регион, недавно стали напряженными.

В конце мая Республика Молдова и Украина начали общие проверки на приднестровском сегменте границы. Самопровозглашенное руководство территории протестовало против этой меры (ослабившая существенно автономию Приднестровья в связи с переходом контроля к Республике Молдова и Украине над лицами и товарами, переходящими в/из региона) и пригрозило, что попросит российские службы безопасности дать ответ. (В регионе дислоцировано 1200 российских военнослужащих в качестве миротворческих сил). Москва не прокомментировала официально угрозу, но увеличение числа общих военных учений российских и приднестровских сил за последние несколько недель, наверное, не совпадение.

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