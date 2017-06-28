Глава Самары проверил ход ремонта ДК и стадиона «Нефтяник»

Глава Самары Олег Фурсов в ходе выездного совещания проверил, как ведутся работы по ремонту объектов социальной сферы в Куйбышевском районе, посетив вместе с главой района Александром Моргуном, представителями профильных департаментов и подрядных организаций дом культуры и стадион «Нефтяник», сообщает администрация областного центра.

В своё время и ДК и стадион, пришли в негодность — в доме культуры стала протекать крыша, а на «Нефтянике» практически полностью разрушилось покрытие поля и беговых дорожек. Так как эти объекты являются главными местами досуга местных жителей было принято решение о их восстановлении.

Ремонт дома культуры проводится на основе частно-государственного партнерства — после обращения жителей района к губернатору Николаю Меркушкину была достигнута договоренность с Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом о выделении средств при софинансировании городского бюджета. Расходы по ремонту стадиона поделили между собой городской и областной бюджеты.

В ДК уже заменена кровля, проведены работы по ремонту фасада, гидроизоляции балконов и подвала, замене системы отопления, вентиляции и электрики. Сейчас ведутся отделочные работы внутри помещений, отлаживаются системы пожаротушения, пожарной сигнализации, системы охраны и оповещения, а также проводятся работы по обеспечению доступности для маломобильных граждан.

Олег Фурсов отметил недостаточное количество рабочих на объекте и поручил подрядчику увеличить темп работ. Кроме того, он указал на недостаточное качество отделочных работ здания, и потребовал в кратчайшие сроки устранить недостатки, а также отремонтировать входную группу.

Стадион «Нефтяник» готов к эксплуатации на 95%. Небольшие трудности рабочим доставили погодные условия: из-за постоянных дождей они не могут приступить к заливке покрытия для беговой легкоатлетической дорожки. Несмотря на это, подрядчик настроен завершить работы в течение двух месяцев.

По поручению главы города, в ближайшее время подрядчик должен завершить ремонт корпуса. Кроме того, будет приведена в порядок прилегающая к стадиону территория и подъездные пути.