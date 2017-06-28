Заксобрание Петербурга проголосовало против проведения референдума по Исаакию
Вопрос о статусе собора не соответствует закону, считают депутаты.
Вопрос о статусе собора не соответствует закону, считают депутаты.
Большинство депутатов признало, что вопрос о статусе собора не соответствует закону.
«За — 38, воздержались — 0, против — 10. Документ принят в целом», — сказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, подводя итоги голосования.
Здание Исаакиевского собора находится в собственности
История вопроса
Проект постановления против проведения плебисцита в повестку сессии заседания включили
«Вопрос передачи имущества религиозного назначения религиозным организациям урегулирован на федеральном уровне. Передача имущества религиозного назначения нерелигиозным организациям не предусмотрена этим [327 ФЗ] федеральным законом. С учетом этих принципиальных замечаний Комитет по законодательству предлагает признать не отвечающим требованиям статьи 12 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” и статье 5 закона “О референдуме Санкт-Петербурга” предлагаемый для вынесения на референдум вопрос», — сказал перед голосованием глава комитета Денис Четырбок.
Два раза депутаты большинством голосов снимали этот вопрос с повестки дня. Единственный референдум в истории города прошел в 1991 году, когда Ленинграду было возвращено историческое название —
В январе правительство Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Петербурге и в стране в целом.
Вопрос передачи собора РПЦ был задан 15 июня президенту РФ в ходе прямой линии. Владимир Путин напомнил, что Исаакий никогда не принадлежал РПЦ и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Он добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей для отправления религиозных культов, и призвал деполитизировать проблему.