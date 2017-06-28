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16:23 (мск), источник: ТАСС

Заксобрание Петербурга проголосовало против проведения референдума по Исаакию

Вопрос о статусе собора не соответствует закону, считают депутаты.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду высказалось против проведения референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент ТАСС из Мариинского дворца.

Большинство депутатов признало, что вопрос о статусе собора не соответствует закону.

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«За — 38, воздержались — 0, против — 10. Документ принят в целом», — сказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, подводя итоги голосования.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

История вопроса

Проект постановления против проведения плебисцита в повестку сессии заседания включили из-за несоответствия закону предложенного инициативной группой вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов.

«Вопрос передачи имущества религиозного назначения религиозным организациям урегулирован на федеральном уровне. Передача имущества религиозного назначения нерелигиозным организациям не предусмотрена этим [327 ФЗ] федеральным законом. С учетом этих принципиальных замечаний Комитет по законодательству предлагает признать не отвечающим требованиям статьи 12 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” и статье 5 закона “О референдуме Санкт-Петербурга” предлагаемый для вынесения на референдум вопрос», — сказал перед голосованием глава комитета Денис Четырбок.

В мае и июне Заксобрание Петербурга несколько раз отказывалось включить в повестку заседаний вопрос о проведении референдума, который пытались внести «с голоса».

Два раза депутаты большинством голосов снимали этот вопрос с повестки дня. Единственный референдум в истории города прошел в 1991 году, когда Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург.

В январе правительство Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Петербурге и в стране в целом.

Вопрос передачи собора РПЦ был задан 15 июня президенту РФ в ходе прямой линии. Владимир Путин напомнил, что Исаакий никогда не принадлежал РПЦ и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой церкви. Он добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей для отправления религиозных культов, и призвал деполитизировать проблему.

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