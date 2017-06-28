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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Депутат Рады удивился отсутствию украинских партизан в Крыму

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук усомнился в том, что активисты «Меджлиса крымско-татарского народа"* действительно были против возвращения Крыма в состав России. Об этом он заявил в эфире телеканала «112».

По словам Мосийчука, сами члены экстремистской организации либо отказались от украинского паспорта, либо одновременно с ним имеют российские документы.

«При всем уважении к крымско-татарскому народу, когда кричат, что давайте дадим автономию, давайте то сделаем, — я не против. У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары», — подчеркнул он.

Также он выразил удивление тем, что, несмотря на все громкие заявления экстремистов, они до сих пор не предприняли никаких активных действий и не организовали «партизанские отряды».

*Организация запрещена в России.

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