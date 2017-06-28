Депутат Рады удивился отсутствию украинских партизан в Крыму
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук усомнился в том, что активисты «Меджлиса
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук усомнился в том, что активисты «Меджлиса
По словам Мосийчука, сами члены экстремистской организации либо отказались от украинского паспорта, либо одновременно с ним имеют российские документы.
«При всем уважении к
Также он выразил удивление тем, что, несмотря на все громкие заявления экстремистов, они до сих пор не предприняли никаких активных действий и не организовали «партизанские отряды».
*Организация запрещена в России.