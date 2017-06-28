Депутат Рады удивился отсутствию украинских партизан в Крыму

По словам Мосийчука, сами члены экстремистской организации либо отказались от украинского паспорта, либо одновременно с ним имеют российские документы.

«При всем уважении к крымско-татарскому народу, когда кричат, что давайте дадим автономию, давайте то сделаем, — я не против. У меня один вопрос: первыми пошли получать российские паспорта, к сожалению, именно крымские татары», — подчеркнул он.

Также он выразил удивление тем, что, несмотря на все громкие заявления экстремистов, они до сих пор не предприняли никаких активных действий и не организовали «партизанские отряды».

*Организация запрещена в России.