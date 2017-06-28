Впервые за семь лет. Губернатор Иркутской области отчитался перед депутатми ЗС о проделанной работе за год
Главной неожиданностью отчёта губернатора перед Законодательным собранием стало то, что отчёт этот вообще состоялся.
Главной неожиданностью отчёта губернатора перед Законодательным собранием стало то, что отчёт этот вообще состоялся.
За последние 7 лет первое лицо области «вживую» ни разу не докладывало законодателям о проделанной работе, ограничиваясь письменными посланиями. Сергей Левченко почти час рассказывал депутатам о достижениях исполнительной ветви власти за минувший год.
— Экономика Иркутской области показала уверенный рост, который внёс свою лепту в макроэкономическую ситуацию в стране. То, что рост не случаен, подтверждают и данные статистики за 5 месяцев 2017 года, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Всё относительно и познаётся в сравнении.5%, промышленного производства — шесть. Детская смертность за год сократилась, а продолжительность жизни увеличилась. Вырос и размер средней средней зарплаты — до 35 тысяч рублей.
— На общем фоне снижения экономического роста в стране, снижения уровня жизни людей и негативного отношения федерального центра к региональным бюджетам — на этом фоне поднятие доходов — это уникальная вещь, — говорит депутат Государственной Думы Михаил Щапов.
— Меня порадовало большое сокращение госдолга. Я не ожидал, что Иркутская область в состоянии в течение года сократить так госдолг, — говорит депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов.
На вопросы депутатов Сергей Левченко отвечал больше двух часов. Закончили конструктивно. На том, что совместной работы предстоит много. В числе главных задач — обуздание инфляции, экономия бюджетных средств, строительство школ, повышение минимального размера оплаты труда в регионе.