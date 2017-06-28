Впервые за семь лет. Губернатор Иркутской области отчитался перед депутатми ЗС о проделанной работе за год

За последние 7 лет первое лицо области «вживую» ни разу не докладывало законодателям о проделанной работе, ограничиваясь письменными посланиями. Сергей Левченко почти час рассказывал депутатам о достижениях исполнительной ветви власти за минувший год.

— Экономика Иркутской области показала уверенный рост, который внёс свою лепту в макроэкономическую ситуацию в стране. То, что рост не случаен, подтверждают и данные статистики за 5 месяцев 2017 года, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Всё относительно и познаётся в сравнении.5%, промышленного производства — шесть. Детская смертность за год сократилась, а продолжительность жизни увеличилась. Вырос и размер средней средней зарплаты — до 35 тысяч рублей.

— На общем фоне снижения экономического роста в стране, снижения уровня жизни людей и негативного отношения федерального центра к региональным бюджетам — на этом фоне поднятие доходов — это уникальная вещь, — говорит депутат Государственной Думы Михаил Щапов.

— Меня порадовало большое сокращение госдолга. Я не ожидал, что Иркутская область в состоянии в течение года сократить так госдолг, — говорит депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов.

На вопросы депутатов Сергей Левченко отвечал больше двух часов. Закончили конструктивно. На том, что совместной работы предстоит много. В числе главных задач — обуздание инфляции, экономия бюджетных средств, строительство школ, повышение минимального размера оплаты труда в регионе.