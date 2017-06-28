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18:15 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэр Фурсов не хочет, чтобы таксисты, слушающие шансон, возили иностранцев во время ЧМ

По словам мэра, в машинах должна играть музыка, которая нравится интеллигентным людям.

Мэр Самары Олег Фурсов предложил не допускать таксистов, слушающих шансон, до работы с гостями и иностранными гражданами во время ЧМ-2018. Об этом он рассказал вчера, 27 июня, на совещании в мэрии, посвященном подготовке к ЧМ. Важно, чтобы в Самаре в это время работали только «культурные» таксисты.

 — Нам важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры. Чтоб не шансон слушали, а музыку, которая нравится современным, воспитанным, интеллигентным людям, и, по крайней мере, ориентировались на вкусы тех граждан, которых они будут возить, — цитирует мэра «СитиТраффик».

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