Мэр Фурсов не хочет, чтобы таксисты, слушающие шансон, возили иностранцев во время ЧМ

Мэр Самары Олег Фурсов предложил не допускать таксистов, слушающих шансон, до работы с гостями и иностранными гражданами во время ЧМ-2018. Об этом он рассказал вчера, 27 июня, на совещании в мэрии, посвященном подготовке к ЧМ. Важно, чтобы в Самаре в это время работали только «культурные» таксисты.

— Нам важно, чтобы в такси работали люди с определенным уровнем культуры. Чтоб не шансон слушали, а музыку, которая нравится современным, воспитанным, интеллигентным людям, и, по крайней мере, ориентировались на вкусы тех граждан, которых они будут возить, — цитирует мэра «СитиТраффик».