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17:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация планирует ликвидировать «Центральную диспетчерскую службу пассажирского транспорта» к 2018 году

Нижегородская администрация планирует ликвидировать МП «Центральная диспетчерская служба городского пассажирского транспорта». Об этом заместитель нижегородского сити-менеджера Ирина Кудрявцева сообщила на комиссии Гордумы по экономике 28 июня 2017 года.

По ее словам, результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год ухудшились (напомним, диспетчерская служба — одно из десяти убыточных МП за прошлый год, — прим. НИА «Нижний Новгород»), и принято решение о его реорганизации. Ирина Кудрявцева пояснила НИА «Нижний Новгород», что ликвидацию предприятия планируется провести до конца 2017 года.

«Его функции будут переданы либо ЦОДД (центр организации дорожного движения), либо непосредственно департаменту транспорта», — добавила заместитель главы администрации.

Напомним, что в октябре 2016 года депутат от КПРФ Евгений Лазарев, предлагал рассмотреть возможность ликвидации предприятий, которые больше года являются убыточными. Совокупный убыток муниципальных предприятий (МУП) Нижнего Новгорода за 2016 год превысил 737 млн рублей.

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