КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи

«Сотрудники разведслужбы, не говоря уже о клике Пак Кын Хе и Ли Бён Хо, с этого момента не могут рассчитывать на пощаду, даже если они умрут собачьей смертью в любое время и в любом месте каким бы то ни было способом», — приводит заявление из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

согласно международным законам в отношении «государственного терроризма», который, как утверждают в Пхеньяне, был направлен против высшего руководства КНДР.

«Мы объявляем, что если США и их марионеточные силы в Южной Корее снова попытаются прибегнуть к государственному терроризму против высшего руководства КНДР, мы без предупреждения немедленно приведем в исполнение наказание организаторов, участников и исполнителей заговора по законам военного времени», — говорится в заявлении.

Экс-президент Республики Корея Пак Кын Хе была отстранена от власти по импичменту в этом году, после чего в мае состоялись досрочные выборы, вылившиеся в победу демократического лидера Мун Чжэ Ина.

Пак Кын Хе, дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи, арестована в Южной Корее по обвинениям в причастности к коррупционному скандалу вокруг ее приближенной по имени Цой Сун Силь. При ней за последние годы отношения между двумя корейским государствами достигли критической точки вплоть до угроз нанесения превентивных ударов.

На Корейском полуострове сохраняется состояние войны после того, как военный конфликт 1950−1953 годов завершился лишь подписанием перемирия. Все попытки КНДР добиться от США заключения соглашения о мире не увенчались успехом.