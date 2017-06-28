Назарбаев утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере
Правительство не позже чем через три месяца должно предоставить план мероприятий по реализации концепции.
Правительство не позже чем через три месяца должно предоставить план мероприятий по реализации концепции.
АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об утверждении Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 — 2020 годы», сообщила
Глава государства указом постановил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, а центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям принять меры по реализации плана.
Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента.
Указ вводится в действие со дня его подписания.