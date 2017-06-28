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17:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

Правительство не позже чем через три месяца должно предоставить план мероприятий по реализации концепции.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об утверждении Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 — 2020 годы», сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства указом постановил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, а центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям принять меры по реализации плана.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

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