Назарбаев утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

АСТАНА, 28 июн — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «Об утверждении Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 — 2020 годы», сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства указом постановил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации концепции, а центральным государственным и местным исполнительным органам и организациям принять меры по реализации плана.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на администрацию президента.

Указ вводится в действие со дня его подписания.