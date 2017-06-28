Агентство SANA сообщило о гибели 40 человек в Сирии от авиаудара коалиции
Не менее 40 мирных жителей в сирийской провинции
Не менее 40 мирных жителей в сирийской провинции
Как минимум 40 мирных жителей погибли в среду в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции
Международная коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в деревне ад-Дублян в районе Маядина, что привело к гибели более 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.
Бомбы сбросили самолеты, которые «идентичны» тем, которые использует международная коалиция в Сирии, сообщили собеседники SANA.
Жители деревни покинули свои дома, которые также сильно пострадали от авианалета, и укрываются в пустыне, опасаясь новых бомбежек, уточняет агентство.
В июне в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии уже погибла семья из 12 человек в поселке
Официальный Дамаск ранее направил в ООН послание, в котором назвал незаконными бомбардировки, которые международная коалиция во главе с США проводит на территории страны. Официальный Дамаск потребовал от Совбеза ООН прекратить «любые атаки незаконной коалиции против мирных сирийских жителей», потому что они «способствуют хаосу» и идут на пользу экстремистам.
Кроме того, 20 июня международная коалиция сбила сирийский дрон иранского производства Shahed 129 в районе населенного пункта
27 июня США обвинили режим Башара Асада в подготовке масштабной химической атаки в Сирии, подобной той, которой в апреле 2017 года подвергся населенный пункт