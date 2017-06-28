Агентство SANA сообщило о гибели 40 человек в Сирии от авиаудара коалиции

Как минимум 40 мирных жителей погибли в среду в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Международная коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в деревне ад-Дублян в районе Маядина, что привело к гибели более 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

Жители деревни покинули свои дома, которые также сильно пострадали от авианалета, и укрываются в пустыне, опасаясь новых бомбежек, уточняет агентство.

В июне в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии уже погибла семья из 12 человек в поселке Телль-Шаер, неподалеку от границы с Ираком, а также 14 мирных жителей в районе Мафрак эль-Джизра в городе Ракка.



Официальный Дамаск ранее направил в ООН послание, в котором назвал незаконными бомбардировки, которые международная коалиция во главе с США проводит на территории страны. Официальный Дамаск потребовал от Совбеза ООН прекратить «любые атаки незаконной коалиции против мирных сирийских жителей», потому что они «способствуют хаосу» и идут на пользу экстремистам.

Кроме того, 20 июня международная коалиция сбила сирийский дрон иранского производства Shahed 129 в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака. В коалиции заявили, что дрон «представлял опасность» и «демонстрировал враждебные намерения».