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17:46 (мск), источник: РБК

Агентство SANA сообщило о гибели 40 человек в Сирии от авиаудара коалиции

Не менее 40 мирных жителей в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли в результате авиаудара. По данным агентства SANA, самолеты, которые сбросили бомбы, были «идентичны» тем, которые использует международная коалиция.

Как минимум 40 мирных жителей погибли в среду в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по деревне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Международная коалиция нанесла авиаудары по домам мирных жителей в деревне ад-Дублян в районе Маядина, что привело к гибели более 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети.

Бомбы сбросили самолеты, которые «идентичны» тем, которые использует международная коалиция в Сирии, сообщили собеседники SANA.

Жители деревни покинули свои дома, которые также сильно пострадали от авианалета, и укрываются в пустыне, опасаясь новых бомбежек, уточняет агентство.

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В июне в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии уже погибла семья из 12 человек в поселке Телль-Шаер, неподалеку от границы с Ираком, а также 14 мирных жителей в районе Мафрак эль-Джизра в городе Ракка.

Официальный Дамаск ранее направил в ООН послание, в котором назвал незаконными бомбардировки, которые международная коалиция во главе с США проводит на территории страны. Официальный Дамаск потребовал от Совбеза ООН прекратить «любые атаки незаконной коалиции против мирных сирийских жителей», потому что они «способствуют хаосу» и идут на пользу экстремистам.

Кроме того, 20 июня международная коалиция сбила сирийский дрон иранского производства Shahed 129 в районе населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака. В коалиции заявили, что дрон «представлял опасность» и «демонстрировал враждебные намерения».

27 июня США обвинили режим Башара Асада в подготовке масштабной химической атаки в Сирии, подобной той, которой в апреле 2017 года подвергся населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда после отравления химическими веществами, которые ОЗХО определила как зарин, скончались более 100 человек. В Москве это заявление назвали «угрозами», отметив, что использование химического оружия недопустимо. По словам-пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, существует потенциальная опасность провокаций с использованием химического оружия.

Комментарии
3
САНЯ ВЕТРОВ
Пора как то сузить масштабы коалиции..дать Сирии С ...какие-нибудь..чтобы самолёты враждебной силы вторгающейся на территорию государства Сирии...и всё. И сразу сузиться карта полётов.И привлечь ООН..пусть ответят на каком основании любой может бомбить территорию другого государства без санкций а просто под предлогом борьбы с Игил или как обычно просто хотят повесить Асада
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Сергей Костенко
Хотел написать "ждём коммента знайки о профессионализме американских военных" - но слишком кощунственнно это звучит по отношению к родным погибших...
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Иван Петров
Западная демократия во всей красе.
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