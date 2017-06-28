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18:04 (мск), источник: Publika.md

Евросоюз выделит Молдове почти 90 миллионов евро

Правительство намерено обсудить с Евросоюзом два соглашения о финансировании почти на 90 миллионов евро. 60 миллионов пойдут на развитие сёл.

Источник: Publika.md

Средства также направят на поддержку малых, средних и микропредприятий, улучшение услуг и инфраструктуры населённых пунктов. Кроме того, деньги предназначены и на повышение энергоэффективности в регионах страны. Соответствующий проект рассчитан на семь лет.

Ещё 29 миллионов евро Молдове выделят на укрепление институционального потенциала в рамках реализации Соглашения об ассоциации. Проект планируют внедрить в течение шести лет после вступления в силу соглашения.

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