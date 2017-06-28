Евросоюз выделит Молдове почти 90 миллионов евро

Средства также направят на поддержку малых, средних и микропредприятий, улучшение услуг и инфраструктуры населённых пунктов. Кроме того, деньги предназначены и на повышение энергоэффективности в регионах страны. Соответствующий проект рассчитан на семь лет.

Ещё 29 миллионов евро Молдове выделят на укрепление институционального потенциала в рамках реализации Соглашения об ассоциации. Проект планируют внедрить в течение шести лет после вступления в силу соглашения.