Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
Официальный представитель МИД РФ отметила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки».
Официальный представитель МИД РФ отметила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки».
МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва готовит ответные меры по аресту своей дипломатической собственности в США в конце 2016 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня в эфире телеканала «Россия 1».
Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел.
Захарова добавила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки». «Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили», — отметила она.
В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в
Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач.