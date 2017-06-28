Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва готовит ответные меры по аресту своей дипломатической собственности в США в конце 2016 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел.

Захарова добавила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки». «Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили», — отметила она.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи — в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.

Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач.