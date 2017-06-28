Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Путин смеется Западу в лицо»: РФ за день получила 3 млрд - СМИ
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
Чем заканчивались задержания российских военных на Украине
Необычный семейный портрет растрогал пользователей соцсетей
Госсекретарь США обратился к России и Китаю с призывом
В 2 раза быстрее инфляции Почему в России стремительно дорожает бензин?
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
Наталья Бондарчук заговорила о "подлости" Максаковой - СМИ
Киев о последствиях постройки моста в Крыму — СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
Как выглядит самая модная прическа лета-2017 (фото)
СМИ: Вера Брежнева удивила «мальчишеским» образом на выпускном
Наталья Бондарчук о "подлости" Максаковой - СМИ
Из-за назначения сына Рогозина направлено обращение к президенту
МИД РФ сделал предупреждение США
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
18:31 (мск), источник: ТАСС

Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки».

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва готовит ответные меры по аресту своей дипломатической собственности в США в конце 2016 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 июня в эфире телеканала «Россия 1».

Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ
Читайте также
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности

Захарова добавила, что ответ России «будет иметь очень солидную базу проработки». «Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили», — отметила она.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи — в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию.

Со своей стороны Москва не признала правомерность решений ушедшей американской администрации в отношении дипломатических дач.

Комментарии
21
алексей смирнов
Молодцы,правильно все, надо в полную конфронтацию влезать с Америкой,покажем им. У России 1,5% мирового ВВП, у США 25% , не трудно понять кто победит.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Даринский
а давайте сразу пиндосам санкции устроим. Чтобы не смогли ездить отдыхать в Россию. Лечиться в России, учить своих детей. Пусть у них там будет кризис
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Митя Ка
И никого не интересуют козьи комментарии радужных женщин АБ Псаки
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Роскомнадзор включил Telegram в свой реестр
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
Роскомнадзор включил Telegram в свой реестр
В России построят новый авианосец
Кремль прокомментировал скандал с памятной доской Сталину
КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи
ЕС официально продлил экономические санкции против России
Сирийские СМИ сообщили о 40 погибших от авиаудара коалиции
Чемпионка ОИ предложила возглавить сборную России по футболу
Спорт
Звездные войны в Казани Сборные Португалии и Чили своим полуфинальным противостоянием откроют плей-офф Кубка конфедераций — 2017. Матч в Казани обещает получиться ярким и жестким
Авто
Новый Renault Koleos и конкуренты: онлайн «Авто Mail.Ru» «Авто Mail.Ru» протестировал кроссовер Renault Koleos нового поколения. Как изменился французский «паркетник» и что его отличает от соплатформенного Nissan X-Trail?
Hi-Tech
Фото дня: Тиньков обещает заплатить за удаление Telegram За удаление Telegram предприниматель обещает деньги, которые якобы можно получить в одноименном банке
Кино
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона» Актер умер на 57-м году жизни в окружении семьи
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Названы города РФ с самым дорогим и самым дешевым жильем
Обманутых дольщиков пригласили в Госдуму
ФСО разрешили вести стройки в заповедниках
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной.    
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь