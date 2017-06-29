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09:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Нижегородский губернатор получил награду за развитие отечественного дизайна

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев стал членом Союза дизайнеров России. Кроме того, он стал первым российским губернатором, удостоенным награды «Знак за вклад в развитие отечественного дизайна».

«Такие знаковые объекты, как канатная дорога, метромост, цирк, стадион к ЧМ-2018 и многое другое, требуют высокого профессионального подхода не только в части инженерии, строительных технологий и финансирования, но и с точки зрения эстетики и эргономики. А это и есть суть дизайна. Поэтому Валерий Павлинович, безусловно, наш единомышленник», — считает президент Союза дизайнеров России Юрий Назаров.

Как сообщалось, 8 июня 2017 года в Будапеште состоялся первый международный показ нижегородских дизайнеров творческого объединения «ROSA», в котором приняли участие председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова, дизайнеры Ольга Миклина и Алексей Павлов. Также были представлены коллекции Ольги Князевой и украшения — Татьяны Поповой, Ольги Чернышихиной и Анны Садыриной.

Кроме того, нижегородские дизайнеры намерены представить свои коллекции на модном показе в Вероне (Италия) в конце сентября 2017 года. О проведении показа удалось договориться с итальянским дизайнером и архитектором, представителем Веронской академии искусств Роберто Бьянкони.

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