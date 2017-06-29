Нижегородский губернатор получил награду за развитие отечественного дизайна

«Такие знаковые объекты, как канатная дорога, метромост, цирк, стадион к ЧМ-2018 и многое другое, требуют высокого профессионального подхода не только в части инженерии, строительных технологий и финансирования, но и с точки зрения эстетики и эргономики. А это и есть суть дизайна. Поэтому Валерий Павлинович, безусловно, наш единомышленник», — считает президент Союза дизайнеров России Юрий Назаров.

Как сообщалось, 8 июня 2017 года в Будапеште состоялся первый международный показ нижегородских дизайнеров творческого объединения «ROSA», в котором приняли участие председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова, дизайнеры Ольга Миклина и Алексей Павлов. Также были представлены коллекции Ольги Князевой и украшения — Татьяны Поповой, Ольги Чернышихиной и Анны Садыриной.

Кроме того, нижегородские дизайнеры намерены представить свои коллекции на модном показе в Вероне (Италия) в конце сентября 2017 года. О проведении показа удалось договориться с итальянским дизайнером и архитектором, представителем Веронской академии искусств Роберто Бьянкони.