Григорию Петренко дали условный срок

Именно столько для него требовало для Григория Петренко гособвинение. Другие обвиняемые получили от 3 до 4,5 лет условных сроков и штрафы.

В среду, 28 июня, в суде сектора Рышкановка состоялось последнее заседание по делу «группы Петренко». После того, как стороны в ходе прений представили свою позицию по делу, судейская коллегия во главе с Анжелой Чуботару постановила приговорить «группу Петренко» к различным срокам заключения условно и штрафам разных размеров — от 8 до 20 тыс. леев. Пока обвиняемые останутся под судебным контролем до вынесения окончательного приговора.

Напомним, что 23 июня прокуроры Ион Брынза и Нику Шендря попросили суд приговорить Григория Петренко к 4,5 годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев). Для Михаила Амерберга и Павла Григорчука он потребовал по 3,5 года в полузакрытой тюрьме и штраф 500 у.е (25 тыс. леев), для Александра Рошко, Владимира Журата и Андрея Друзя обвинение потребовало 3 года в полузакрытой тюрьме, для Юрия Кудинова — 4,5 года, а для Сергея Иванчука — 4 года и 9 месяцев также в тюрьме полузакрытого типа.

Кроме того, Брынза попросил суд учесть время, которое подсудимые провели под предварительным арестом, и взять их всех под стражу сразу после вынесения приговора.