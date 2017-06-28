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18:33 (мск), источник: Noi.md

Григорию Петренко дали условный срок

Суд сектора Рышкановка приговорил сегодня, 28 июня, бывшего депутата, лидера оппозиционной партии «Наш дом — Молдова», Григория Петренко к 4,5 годам лишения свободы условно и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев) за организацию массовых беспорядков (ст. 285 Уголовного кодекса РМ).

Источник: Noi.md

Именно столько для него требовало для Григория Петренко гособвинение. Другие обвиняемые получили от 3 до 4,5 лет условных сроков и штрафы.

В среду, 28 июня, в суде сектора Рышкановка состоялось последнее заседание по делу «группы Петренко». После того, как стороны в ходе прений представили свою позицию по делу, судейская коллегия во главе с Анжелой Чуботару постановила приговорить «группу Петренко» к различным срокам заключения условно и штрафам разных размеров — от 8 до 20 тыс. леев. Пока обвиняемые останутся под судебным контролем до вынесения окончательного приговора.

Напомним, что 23 июня прокуроры Ион Брынза и Нику Шендря попросили суд приговорить Григория Петренко к 4,5 годам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа и штрафу 400 у.е (20 тыс. леев). Для Михаила Амерберга и Павла Григорчука он потребовал по 3,5 года в полузакрытой тюрьме и штраф 500 у.е (25 тыс. леев), для Александра Рошко, Владимира Журата и Андрея Друзя обвинение потребовало 3 года в полузакрытой тюрьме, для Юрия Кудинова — 4,5 года, а для Сергея Иванчука — 4 года и 9 месяцев также в тюрьме полузакрытого типа.

Кроме того, Брынза попросил суд учесть время, которое подсудимые провели под предварительным арестом, и взять их всех под стражу сразу после вынесения приговора.

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