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18:32 (мск), источник: Noi.md

Газпром одобрил продление контракта на поставку газа Молдове

Совет директоров «Газпрома» одобрил продление срока действия контракта на поставку газа «Молдовагаз» до 31 декабря 2019 г. и порядок определения его цены.

Источник: Noi.md

По сообщению российских СМИ, об этом говорится в материалах российского газового холдинга о заключенных ПАО «Газпром» в 2016 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

В частности, Совет директоров «Газпрома» одобрил заключение с АО «Молдовагаз» дополнения к контракту от 29 декабря 2006 г. «Об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007—2016 гг.», а также дополнения к контракту от 31 декабря 2010 г. об условиях транзита природного газа по территории Молдовы в 2011—2016 гг. как сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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Как пояснил «Газпром», изменения в контрактах предусматривают продление срока их действия до 31 декабря 2019 г., установление объемов транспортировки газа на 2017−2019 гг. и порядок определения цены газа, поставляемого в Молдову.

Как отмечается в материалах российского газового холдинга, цена газа, поставляемого в Молдову на условиях DAP (Incoterms 2010), граница Украины и Республики Молдова, в I квартале 2017 г. устанавливается в размере 146,75 долларов за 1 тыс. куб. м. изменения в контрактах предусматривают продление срока их действия до 31 декабря 2019 г., равной 146,751 долларов и подлежит уточнению в течение первого месяца поставки по фактической базисной цене, рассчитанной в соответствии с положениями контракта.

Аналогичный порядок установлен для цены на газ, поставляемый в Молдову в I квартале 2017 г. в счет оплаты оказанных компанией «Молдовагаз» услуг по транспортировке газа по территории Молдовы в другие страны.

Оговорено, что стоимость газа, поставляемого в Молдову в 2018—2019 годы, будет ежегодно определяться в дополнительных соглашениях к контракту.

Контракты между «Газпромом» и «Молдовагазом» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 г. Компании продлили контракты в декабре 2016 г. «Молдовагаз» — совместное молдо-российское акционерное общество, созданное «Газпромом», правительством Молдовы и министерством промышленности Приднестровья.

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